Ad Angera torna la festa di Natale dell’asilo Vedani

Appuntamento di Natale all’asilo Vedani di Angera. Anche quest’anno la scuola per l’infanzia organizza sotto le feste un momento di incontro con educatori, bambini e genitori. In programma giochi, attività per i più piccoli, letture e truccabimbi.

L’evento “È quasi Natale festeggiamo all’asilo” è aperto a tutti e si terrà nelle giornate di sabato 16 (dalle 15 alle 18) e domenica 17 (dalle 10.30 alle 13). Da segnalare in particolare lo spettacolo di magia con il Mago Slash che si terrà sabato alle 16 e domenica alle 11. Domenica mattina inoltre non mancherà il tradizionale incontro con Babbo Natale che all’asilo di Angera è di casa.