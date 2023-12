Ad Atletica Gavirate e alla san Vincenzo di Crenna i fondi raccolti per Natale da Camera Condominiale

Camera Condominiale Varese ha incontrato amici e associati nella mattina del 21 dicembre per devolvere ufficialmente i fondi raccolti durante la cena natalizia dell’associazione a due realtà del territorio.

«E’ stato un anno assolutamente proficuo per Camera Condominiale – ha sottolineato il direttore Andrea Leta – con una crescita importante nei numeri, che si è concretizzata anche con una convenzione con Regione Lombardia, e con diverse iniziative di responsabilità sociale».

Nell’incontro sono stati donati due contributi da 500 euro ciascuno a due associazioni del territorio: il primo all’Atletica Gavirate, alla presenza dei fondatori Carmine Pirella e Andrea Roncari.

«Questa Associazione si è impegnata moltissimo a livello nazionale nel coinvolgimento dei propri atleti – ha sottolineato Leta – E, soprattutto, abbiamo apprezzato l’importanza di insegnare loro a festeggiare le vittorie, così come le sconfitte».

Carmine Pirella, ringraziando per il contributo ricevuto, ha raccontato i successi della squadra, di ciò che si vive nello Sport, che rafforza anche nella vita quotidiana, guardando al futuro: «Il contributo ricevuto sarà utilizzato per acquistare nuove attrezzature e per assolvere al pagamento delle rette di qualche famiglia che non è in grado di poter pagare per il proprio figlio, ma che noi vogliamo continuare a fare seguire i corsi, perché meritevoli».

Con lui erano presenti, in rappresentanza dei 300 ragazzi iscritti, alcuni dei ragazzi della Atletica Gavirate, come Matteo Bertoni, campione italiano nei 60 metri piani indoor e Arianna Di Toma e Giada Macchi che hanno partecipato alla coppa Europa di corsa campestre. «Per noi tutti i contributi che arrivano sono manna dal cielo, abbiamo quasi 300 ragazzi iscritti dobbiamo mettere loro a disposizione il miglior materiale possibile – ha sottolineato Andrea Roncari – Un ragazzo come Matteo, che a 16 anni vince i 60 metri indoors potrebbe essere il futuro Jacobs, e il nostro obiettivo è che siano contenti di stare in ambiente sereno. Ogni contributo rende tutto piu semplice».

«L’incontro di questa mattina dimostra che le Associazioni non devono essere autoreferenziali, ma scegliere di sostenersi a vicenda – ha commentato Gianni Lucchina, presente a nome di Aime in qualità di suo direttore – Nel caso dello sport c’è un indotto importante, che dà lavoro a molte maestranze, oltre ad avere un ruolo educativo importante»

Il secondo contributo di 500 euro erogato sarà destinato all’associazione San Vincenzo di Crenna nella persona della Presidente Angela Budelli: «Il contributo ricevuto sarà devoluto in acquisto di tessere spesa per le famiglie bisognose seguite dai Servizi Sociali e dalla San Vincenzo del Comune di Gallarate, in collaborazione con l’Assessore Allai – ha spiegato Gianluca Carullo, della direzione di Camera Condominiale – L’ipotesi è che il nostro contributo finisca intorno a marzo, per quel periodo ci diranno quante persone avranno potuto effettivamente aiutare»