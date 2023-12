Ad Azzate ospiti l’atleta paralimpico Cassioli e il capitano dei Mastini Hockey Vanetti

La fiamma olimpica è il simbolo più bello: il simbolo dello sport che unisce, il simbolo dello sport di tutti e per tutti, il simbolo dello sport che ferma i conflitti. Dal 10 dicembre 2023 la fiaccola Olimpica degli Oratori sarà presente nel decanato di Azzate secondo il progetto “Orasport on fire tour” voluto dall’arcivescovo di Milano Mario Delpini per accompagnare i giovani verso le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

Nella serata di martedì 19 dicembre 2023, con inizio alle 20:30, sul palco del Cinema Teatro Castellani di Azzate salirà lo sport, portando la forza dei suoi valori. Ospiti dell’evento “La Fiamma che unisce” saranno l’atleta paralimpico Daniele Cassioli (Campione Mondiale di Sci Nautico per non vedenti) e il capitano dei Mastini Hockey Varese Andrea Vanetti. Rivolta a tutti, ma in particolare ai ragazzi che vivono lo sport nella quotidianità delle loro vite, la serata cercherà di mettere in luce tutta la bellezza dello sport a ogni livello. Modera il giornalista Francesco Caielli.