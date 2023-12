Ieri, domenica 10 dicembre 2023, ha avuto luogo ad Olgiate Olona la Giornata del Ricordo e Memoria dei Caduti e Dispersi in Guerra, evento organizzato dalla locale sezione di Castellanza (capofila dei Comuni della Valle Olona) dell’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra (Anfcdg), in collaborazione con il Comitato Provinciale di Varese e con il Comune di Olgiate Olona.

Alla commemorazione era presente il Sindaco di Olgiate Olona, Giovanni Montano, il Sindaco di Castellanza, Mirella Cerini, il Sindaco di Marnate, Elisabetta Galli, il Sindaco di Fagnano Olona, Marco Baroffio, il Sindaco di Gorla Minore, Vittorio Landoni, numerose associazioni combattentistiche e d’arma e altre associazioni locali, tra le quali l’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra Sezione di Cislago – Fagnano Olona – Angera, il Gruppo Alpini di Olgiate Olona e Castellanza, la Protezione Civile di Olgiate Olona, l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia – Gruppo Castellanza Valle Olona, l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Sezione di Marnate, l’AIDO di Olgiate Olona, tutti riuniti al fine di tener vivo il ricordo e la memoria di Caduti e Dispersi in guerra che, come hanno evidenziato il presidente della sezione di Castellanza Rocco Anania e il presidente provinciale Sergio Ferrario, è uno dei compiti istituzionali e statutari dell’associazione Anfcdg.

La giornata ha avuto inizio alle ore 10.15 con il ritrovo di autorità e associazioni con labari e bandiere nel piazzale antistante il Monumento ai Caduti di via L. Greppi (di fronte al Comune di Olgiate Olona) e successiva deposizione corona d’alloro al Monumento ai Caduti al suono di inni patriottici. Alle ore 11.00 si è svolta la Santa Messa nella chiesa dei SS. Stefano e Lorenzo, celebrata dal parroco don Giulio Bernardoni con lettura della Preghiera del Caduto e del Disperso, per poi far seguito l’intervento del Sindaco di Olgiate Olona, Giovanni Montano, che nel ricordare il sacrificio di tanti giovani morti in guerra per donarci un futuro di pace e nella speranza di realizzare il sogno di un mondo senza più guerre, ha voluto sottolineare il ruolo fondamentale delle Associazioni quali elementi fondanti della memoria storica del nostro paese, posando, infine, dei fiori nella cappella dedicata ai Caduti, all’interno della chiesa.