Aggiudicati i lavori del progetto di riqualificazione di Villa Baragiola Varese

Ultimo passaggio prima dell’avvio delle opere per il progetto di riqualificazione di Villa Baragiola a Varese: le opere verranno eseguite dalla ditta Operazione Srl.

Sono stati dunque rispettati i tempi anche per questo ultimo bando legato al PNRR che ha ottenuto un finanziamento di oltre 12 milioni dai fondi europei del programma Next Generation Eu.

Dopo l’approvazione del progetto esecutivo avvenuta a fine novembre, con l’assegnazione dei lavori si procede con l’ultimo step che consentirà di dare il via all’intervento di riqualificazione, per un progetto importante per il quartiere di Masnago e di tutta la città, con la creazione del nuovo polo museale, connesso agli spazi del Castello di Masnago, il recupero delle bellezze artistiche e architettoniche della dimora, la valorizzazione del parco e la realizzazione di nuovi spazi sociali.

MASNAGO A VOCAZIONE CULTURALE

QìCon questo intervento la vocazione di Villa Baragiola sarà soprattutto culturale, nel rispetto della fisionomia del quartiere, caratterizzata dal Castello di Masnago e dalla presenza del Liceo Artistico Frattini con il suo “non museo” : « I due piani della Villa storica diventeranno uno spazio museale di arte contemporanea – ha spiegato l’assessore Laforgia – Nella progettazione siamo stati affiancati da un collezionista privato di Milano che si è detto disponibile a collaborare nell’allestimento di mostre e a far girare le sue opere. Il recupero avverrà nel rispetto delle bellezze artistiche e architettoniche della dimora che manterrà sia i soffitti sia le vetrate di pregio».

30 ALLOGGI PER I BISOGNI ABITATIVI SOCIALI

Parte dell’ala moderna, attualmente occupata parzialmente dagli uffici comunali, verrà trasformata in mini alloggi a locazione calmierata da mettere a disposizione di quanti, pur essendo in difficoltà economica temporanea, non hanno diritto alle case popolari. In tutto saranno 23 appartamentini tra i 28 e i 56 metri quadrati a cui se ne aggiungeranno altri 7 in via Val Verde e in via Piatti.

All’ultimo piano di Villa Baragiola verranno realizzati altri tre piccoli appartamenti per ospitare temporaneamente artisti coinvolti in attività culturali o atelier artistici.

PIAZZA FERRUCCI DIVENTA IL CUORE DI MASNAGO

Il progetto, inoltre, prevede anche una trasformazione del quartiere di Masnago: « Parte dei fondi, circa il 7% del totale, saranno destinati al parco della Villa che contiene specie arboree di pregio – ha commentato l’assessore Civati – Inoltre l’area si aprirà nel cuore del quartiere, su Pazza Ferrucci che diventerà il centro di Masnago, dando una fisionomia nuova».