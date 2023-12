Ai Giardini Estensi di Varese il Natale si accende venerdì 8 dicembre con uno spettacolo di proiezioni inedito

È fissato per venerdì 8 dicembre alle ore 18 l’appuntamento con una delle tradizioni più attese dalla città: l’accensione dello spettacolo che per tutte le festività natalizie illuminerà e animerà il Palazzo e i Giardini Estensi.

“Un evento importante per la nostra città, una tradizione consolidata e attesa da tutta la città e in grado di attirare sempre più visitatori – spiega la vicesindaca Ivana Perusin – L’obiettivo è quello di regalare un momento di magia e spettacolo per grandi e piccoli. Ma quest’anno le iniziative natalizie coinvolgono tutta la città, dal centro ai quartieri, con attenzione al Sacro Monte, grazie al potenziamento dei collegamenti per favorire una maggiore accessibilità al borgo, e sulle sponde del lago di Varese”.

Lo spettacolo delle ore 18

Questa edizione è più innovativa, con uno spettacolo di proiezioni da ammirare dal parco e che animerà tutti i 90 metri delle bellissime facciate di Palazzo Estense. A far da cornice i giochi di luce sulle architetture verdi dei giardini. Le immagini proiettate sono sincronizzate con l’architettura di Palazzo Estense, creando un effetto visivo sorprendente e magico. La proiezione principale sarà di circa 6 minuti, anticipata da un countdown. Durante gli intervalli, di circa 15 minuti, la facciata sarà sempre animata da suggestive proiezioni natalizie.