“Al centro le persone”: un nuovo presidio sociale in centro a Cassano Magnago

Un centro di servizi e di ascolto nel cuore di Cassano Magnago: ha aperto giovedì sera “Al centro la persona”, centro comunale multiservizi installato negli spazi già della farmacia 1, in piazza Don Spina, nel centro storico della vecchia San Giulio.

Taglio del nastro con il sindaco Pietro Ottaviani e la sua giunta affiancati dai responsabili delle tre realtà coinvolte nell’animazione degli spazi: Croce Rossa, associazione SiCura, Lilt.

“Abbiamo trovato in questa amministrazione un’apertura a quello che siamo veramente; non siamo solo 118 ma attenzione alla persona” dice Monica Trotta, presidente del Comitato CRI Gallarate. “La semplice misurazione della pressione, ad esempio, è un aggancio alle persone: vorremmo qui diventasse un punto di ascolto”. Tra i servizi garantiti anche il prestito materiale ortopedico.

“Siamo a Gallarate, a Milano e ora finalmente anche a Cassano” dice Anna Laghi, di Associazione SiCura. “Ci piace soprattutto avere uno spazio per i gruppi di mutuo aiuto per donne maltrattate, ma anche di giustizia riparativa, di formazione anche per gli uomini”.

Al fianco di Anna Laghi anche l’avvocata Stefania Passiu e Serena Mottura”, due referenti cassanesi. “I femminicidi sono gli stessi dal 1993, se non si interviene sull’autore saranno destinati a ripetersi. Questa battaglia deve essere di tutti, uomini e donne devono intervenire alla pari”.

Terza e ultima realtà, la Lilt: Ci avviciniamo alla gente, la gente ha bisogno di punti di riferimento vicini”. E da questo punto di vista il nuovo centro davvero nel cuore della città di Cassano.

Gli ambienti sono stati curati, nella distribuzione interna, dell’architetto Marina Bianchi, con lo scopo di offrire ad ognuna delle tre realtà uno spazio esclusivo, senza tralasciare la possibilità di intervento e confronto tra le diverse realtà. Una delle prime attività serali congiunta sarà il corso che SiCura terrà per la formazione dei soccorritori CRI in materia di violenza in famiglia.