Al comando di Polizia Locale di Busto Arsizio arriva il Rambo di Senago

Fisico da body builder e una fama che lo precede col soprannome di Rambo. Fabrizio Gambardella, 42enne agente di Polizia Locale, prenderà servizio presso il corpo di Busto Arsizio a partire da oggi, 27 dicembre, ma a Senago già lo rimpiangono.

Sia nella precedente esperienza a Bollate, dove era impiegato come motociclista, che nell’ultimo anno passato a Senago, si è sempre distinto per numerosi interventi operativi tra i quali si cita l’arresto eseguito a febbraio di quest’anno nei boschi attorno a Senago di un pusher trovato in possesso di numerose dosi di cocaina ed hashish. A Bollate lo ricordano anche per un inseguimento da film per le vie della città di una moto rubata.

Maestro di arti marziali e di Krav Maga in particolare, istruttore istituzionale di tiro e con un passato nell’Arma dei Carabinieri e nell’esercito, si definisce ambizioso. Ad un giornale locale ha dichiarato: «Avrei voluto e potuto dare un maggiore contributo per garantire più sicurezza a Senago, purtroppo però non sono stato messo nelle condizioni giuste per poter compiere a pieno il mio dovere al servizio della collettività, quindi mi vedo costretto a cambiare aria ed a cercare nuovi stimoli lavorativi».