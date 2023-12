Al Future Lab dell’istituto Ponti di Gallarate il convegno dedicato alle professioni del futuro

L’Istituto Andrea Ponti di Gallarate e il suo FutureLab, in collaborazione con l’U.S.T. di Varese, Università dell’Insubria, Università Bicocca, I.T.S. Prime e I.N.D.I.R.E. organizzerà il convegno “Working Orienteering” dedicato alle professioni del futuro. Il tema dell’incontro saranno le possibilità di trasformazione della didattica grazie agli scenari aperti dall’orientamento formativo.

Condurranno l’evento:

Laura Caruso (Referente Orientamento UST Varese): un viaggio tra le opportunità formative altamente professionalizzanti all’interno della nostra provincia: come avvicinare i giovani alle professioni emergenti.

Carlo Mariani (Ricercatore INDIRE): Apprendimento orientativo, curricolo e tecnologie. Perché lo scenario dell’orientamento formativo può trasformare la didattica?

Paolo Ferri (Docente di Nuovi Media – Università degli Studi Milano Bicocca): Fai la domanda giusta! Una guida teorico-pratica per utlizzare l’AI generativa per promuovare: auto-consapevolezza, competenze trasversali e learinig by doing.

Stefania Barile (Coordinatrice del progetto dei “Giovani Pensatori” e della Commissione Legalità del Centro Internazionale Insubrico, Università degli Studi dell’Insubria): Scuola e innovazione tecnologica: dall’inseguire al condurre, per orientarsi nel pensiero. Da Floridi a Dewey passando per Kant. A rappresentare il mondo ITS la Dott.ssa Ludovica Fiaschi (Baker Hughes e Presidente ITS PRIME.

A rappresentare la proficuo connubio tra scuola azienda e continua ricerca nell’innovazione Giuseppe Modugno CEO MTM Project e Angelo Giannoccaro, 3D artist con la sua testimonianza delle possibilità offerte dall’ottimale matching tra orientamento formativo e nuove professioni. Massimo Angeloni, Dirigente scolastico: L’istruzione come motore di cambiamento, politiche educative che supportino il connubio tra teoria e pratica.

Il convegno si svolgerà il mercoledì 6 Dicembre dalle ore 17:00 alle ore 20:00 presso il FutureLab dell’Istituto Andrea Ponti, via Stelvio 35, Gallarate. E’ possibile partecipare a questo incontro sia in presenza che a distanza, iscrivendosi al link

https://forms.gle/si6nVpLMcskyCCVD6

specificando la modalità di partecipazione. Per chi volesse partecipare in presenza, saranno garantite le prime 80 iscrizioni.

Il convegno rappresenterà il primo incontro di un’alta formazione che vedrà coinvolte importanti personalità del mondo della Scuola, dell’Università e del tessuto produttivo regionale e nazionale. Le modalità di svolgimento della formazione saranno specificate durante l’incontro.