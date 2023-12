Al MaGa di Gallarate il secondo rapporto di monitoraggio delle vulnerabilità territoriali

Martedì 12 dicembre con inizio alle ore 17 nella Sala Arazzi Ottavio Missoni verrà presentato Il secondo rapporto di monitoraggio delle vulnerabilità territoriali prodotto dall’Osservatorio sulle fragilità e lo sviluppo umano attivato da Liuc e Fondazione Comunitaria del Varesotto. (nella foto il professor Massimiliano Serati)

Il rapporto risponde a una domanda complessa, ovvero: come agire sul territorio per intercettare i bisogni e dare risposte? L’Osservatorio è nato infatti con l’obiettivo di monitorare la geografia, le cause e le caratteristiche delle situazioni di vulnerabilità sul territorio di Varese e in Lombardia, per mettere a disposizione informazioni e strumenti utili a tutti coloro che operano sul territorio per il superamento delle situazioni di criticità nelle più diverse dimensioni ovvero quella economica, sociale ed educativa.

Quest’anno si è scelto di portare la presentazione sul territorio di Gallarate, uno dei micro bacini territoriali dove gli indicatori hanno permesso di individuare particolari criticità e di attivare azioni specifiche, come quelle previste dal progetto Boe Bianche, finanziato Fondazione Cariplo e finalizzato a contrastare lo scivolamento in situazioni di povertà. Sotto i riflettori ci saranno non solo i dati relativi al territorio, ma anche le azioni correttive e di supporto messe in atto in un’ottica di condivisione con gli attori locali.

Programma

Saluti istituzionali