Al Nuovo di Varese la proiezione del documentario “Le mura di Bergamo” di Stefano Savona

Venerdì 1° dicembre alle ore 21 presso il Cinema Teatro Nuovo di Varese (viale dei Mille 39) sarà proiettato il documentario “Le mura di Bergamo” di Stefano Savona (2022, 138 minuti).

Marzo 2020. Bergamo è una città che all’interno delle sue mura si presenta come un corpo lacerato. Il documentario connette passato e futuro di questa comunità attraverso la ricostruzione del tessuto sociale, familiare ed individuale distrutto dalla pandemia. Medici, infermieri, pazienti, volontari e persone in genere colpite dai problemi procurati dal virus cercano il loro ruolo nel percorso di recupero di salute della comunità. Incontrarsi e condividere le storie degli scomparsi e dei sopravvissuti è il loro modo di partecipare e superare i lutti.

Sarà presente in sala il regista Stefano Savona. Il suo film precedente “La strada dei Samouni” ha vinto il premio come miglior documentario al Festival di Cannes 2018. Il regista dialogherà con il professor Lorenzo Rossi, docente dell’Università degli Studi dell’Insubria e critico di Cineforum.it, e con gli spettatori.

Biglietto intero 5€, ridotto per studenti dell’Insubria e soci Filmstudio 90 under 25 solo 3€. Evento in collaborazione con il corso di laurea in Storia e storie del mondo contemporaneo dell’Università degli Studi dell’Insubria.

Il film rientra nel programma della rassegna Un posto nel mondo 2023, curata da Filmstudio 90 APS.

Sono previste proiezioni fino a giovedì 7 dicembre. Il programma completo:

https://www.filmstudio90.it/un-posto-nel-mondo/

Per maggiori informazioni filmstudio90@filmstudio90.it