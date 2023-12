Al PalAlbani arriva il Chiavenna, Mastini pronti a prendersi i quarti di finale

Secondo appuntamento in Coppa Italia per i Mastini Varese di coach Nicklas Czarnecki: dopo la larga affermazione ottenuta mercoledì sera a Chiavenna (0-7) i gialloneri ospitano – sabato 30 dicembre, ore 18.30 – il retour march degli ottavi di finale per blindare il passaggio del turno. Un primo passo verso quelle Final Four organizzate in casa il 20 e 21 gennaio prossimi, che la società del presidente Carlo Bino ha messo come obiettivo fondamentale in questa stagione.

L’incrocio con il team chiavennasco non preoccupa: è vero che non vige la regola dei gol segnati in trasferta, ma la differenza tra il complesso varesino e quello verdeblu è apparsa netta a favore di Vanetti e compagni cui in teoria basta un pareggio al 60′ per avanzare nel tabellone della competizione. La serata di Chiavenna è stata piacevole dentro e fuori dalla pista, con il pubblico locale che si è divertito nell’affrontare una squadra di categoria superiore partecipando in buon numero alla partita cui hanno assistito anche parecchi tifosi varesini.

Per il match di ritorno i Mastini hanno fissato un prezzo unico a 10 euro per tutti i settori con la possibilità di scegliere il proprio seggiolino attraverso la piattaforma Liveticket. Casse del PalAlbani comunque aperte per chi decidesse all’ultimo di assistere all’ultimo incontro di un 2023 clamoroso in casa giallonera, marchiato a fuoco dalla doppietta Coppa Italia – IHL che resterà nella storia della società.

In pista Czarnecki potrebbe dare maggiore spazio a chi di solito gioca meno in campionato: vedremo se tornerà in formazione Majul, tenuto a riposo a Chiavenna e se toccherà a qualcun’altro saltare un turno. La partita potrebbe essere usata anche per qualche “mescolamento” di linee che può sempre tornare utile in futuro. La Coppa Italia lascerà poi il posto alle prime partite della seconda fase di IHL con i Mastini (terzi dopo la prima parte) inseriti nel cosiddetto Master Round, il torneo tra le migliori cinque squadre già certe di disputare i playoff tra primo e quinto posto.

Il Varese esordirà in casa giovedì 4 contro l’Alleghe (20,30) per poi andare a Pergine sabato 6 gennaio (18,30), accompagnati dai tifosi che si stanno già mobilitando sotto le insegne del club “Mastini Forever” (per informazioni sulla trasferta: 3482254089 oppure 3202115855. Obiettivo riempire due pullman). Dopodiché sarà ancora Coppa Italia con i quarti previsti il 10 e il 16 intervallati però da Mastini-Appiano di campionato, sabato 13. Insomma un tour de force che come sempre lascia qualche perplessità – considerato il carattere non professionistico dei giocatori – anche se i problemi saranno simili per tutte le squadre.

Vale infine la pena ricordare che il 29 dicembre rimane una giornata speciale per chi ha nel cuore l’hockey varesino: in questa data nel 1995 la Shimano sollevò nel cielo di Trencin, in Slovacchia, la Federation Cup (allora la seconda competizione continentale per importanza) dopo aver piegato in finale nientemeno che i russi del Metallurg Magnitogorsk. Un’impresa titanica che meriterebbe di essere ricordata al palaghiaccio insieme agli altri trofei, come proponemmo pochi mesi fa dopo il successo in Coppa Italia.