Al Salone Estese di Varese il gran ballo di Natale

Torna la III^ edizione de Il Gran Ballo di Natale al Salone Estense, nella suggestiva cornice de Il Giardino delle Meraviglie. Domenica 17 dicembre, con l’organizzazione dell’Associazione 23&20 ed il Patrocinio del Comune di Varese.

All’interno del Salone Estense, ci si potrà immergere nell’atmosfera di altri tempi, grazie alle performance di Società di Danza, che metterà in scena i balli dell’800, dalle 15:30 alle 17:30 si potrà vivere un pomeriggio unico, sotto la guida di Eliana Colombo.

Alle 15:00 ci sarà un’apertura dell’evento con una promenade ai Giardini Estensi, dei ballerini in costume, per poi accogliere alle 15:30 i cittadini che potranno anche essere coinvolti nei balli, per vivere un momento unico ed emozionante (non sono necessari costumi tematici, ma scarpe comode).

Alle 17:00 è prevista poi un’esibizione di Balli standard contemporanei da competizione, a cura di Art Dance Asd, che unirà alla tradizione anche la modernità, sotto la guida dei maestri Carlo Pozzoni e Barbara Bossi

Nell’ambito delle esibizioni di Art Dance si potranno vedere i progressi di Giovanni (destinatario delle borse di studio donate nelle edizioni precedenti) ed Enrica, campioni regionali e interregionali ai campionati Fids

Alle 18:00 sarà poi il momento più importante che caratterizza la giornata, la consegna della Borsa di studio ad una nuova giovane: Gabriela Cristina Brites de Campos, una ragazza disabile, che vuole misurarsi con la Danza e può farlo grazie al progetto Scarpette nel cuore.

Concorrerà alla borsa di studio anche il Comitato Uisp di Varese, a cui si uniranno le offerte spontanee di chi parteciperà al Gran Ballo e potrà lasciare la propria libera donazione in un’urna all’ingresso.

«Replichiamo ormai da tre anni questa iniziativa – racconta Sonia Milani, presidente dell’Associazione 23&20, organizzatrice dell’evento – perché lo scopo sociale che lo guida è per noi imprescindibile. Donare il sogno di poter danzare ad un ragazzo o una ragazza che hanno una disabilità e vedere e credere che questo non è un limite, perché la danza è di tutti e per tutti è per noi fondamentale. Ed unire le sinergia tra due associazioni, la nostra e Green event, che sviluppa il progetto Scarpette nel Cuore, farlo insieme a Società di danza ed Art Dance ci dà la consapevolezza che solo attraverso le sinergie si raggiungono gli scopi più nobili. E poi perché veder danzare in costume, all’interno del meraviglioso Salone Estense regala un’emozione unica, un viaggio indietro nel tempo, che ci coinvolge emotivamente e ci fa rivivere un pezzo di storia, immersi nell’atmosfera natalizia, una valorizzazione delle nostre bellezze varesine, che ci inorgoglisce».

«Torna un momento che unisce la coinvolgente energia dei balli in costume, con un evento all’insegna della solidarietà – dichiara l’Assessore ai Servizi Sociali Roberto Molinari – e che permetterà ancora una volta ad una ragazza di realizzare il proprio sogno!».