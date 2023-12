Al teatrino di Villa Gonzaga va in scena “Bianco”

Il teatrino di Villa Gonzaga di Olgiate Olona domenica 10 dicembre (ore 21) ospita uno spettacolo teatrale liberamente ispirato dal libro Cecità di Saramago e nato da una lettura durante il lockdown. Il concept Dimore Creative porta in scena Bianco, interpretato da Pietro Cerchiello, Ariele Celeste Soresina e Giacomo Tamburini (musiche di Gianluca Cerchiello).

GENESI

La spiega Pietro Cerchiello. 9 marzo 2020. È l’ultimo giorno. Prima che tutto si fermi, prima che ognuno di noi si chiuda nella propria casa – per quanto non si sa ancora. Una, due settimane? Il tempo passa. Lento, veloce? Difficile da dire. Ma sicuramente vuoto. Mi reputo una persona semplice, che solo quando lavora è felice… ed anche un po’ masochista. Ed è per questo che, intorno all’inizio di aprile 2019 prendo Cecità di Saramago ed inizio a leggere. Come Ariele, Giacomo e Gianluca.

È così che nasce Bianco.

CONCEPT, POETICA e SINOSSI

Blindness. Liberamente ispirato all’omonimo romanzo di José Saramago. Un piccolo paese in cui, senza un apparente motivo, tutti gli esseri umani iniziano gradualmente a perdere la vista. E poco alla volta, l’intera popolazione mondiale si trova a fare i conti con una pandemia di cecità.

B. La sezione di una classe. La classe di una scuola, in cui da qualche settimana vengono collocati tutti coloro che diventano ciechi. Dentro i malati, fuori la polizia a controllare che nessuno esca senza permesso. La classe in cui, una notte, un giovane poliziotto entra, attirato da una musica di un pianoforte scordato e dalla voce di una donna che canta.