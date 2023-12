Al Teatro di Varese il 2024 inizia con il musical Sister Act e il balletto dello Schiaccianoci

L’anno nuovo si apre con due spettacoli imperdibili al Teatro di Varese. Il primo appuntamento è con il musical Sister Act (il 4 e il 5 gennaio) mentre il 6 gennaio sarà la volta del balletto de Lo Schiaccianoci.

Sister Act, dopo l’acclamata rappresentazione al Teatro Nazionale CheBanca!, che ha visto il musical trionfare come spettacolo teatrale con il maggior successo al botteghino in Italia nel corso del 2023, arriva a Varese con la storia di Deloris Van Cartier, una scatenata cantante di night e, suo malgrado, scomoda testimone di un omicidio. Per proteggerla la polizia la mette al sicuro in un convento. Travestita da suora e costretta ad una condotta che non le si addice, faticherà non poco per adattarsi alle rigide regole di comportamento imposte dalla rigorosissima Madre superiora, ma finirà per conquistare tutti, trasformando uno stonato coro di suore in un fenomeno musicale. Un classico che regala sempre sorprese e magia. Prevendite aperte

Si continua con lo Schiaccianoci con il Balletto di Milano. L’ambientazione anni ’20 con i suoi colori vivaci negli arredi e gli elegantissimi costumi sempre in stile conducono immediatamente nel clima della fiaba natalizia per eccellenza. La rivisitazione del celebre balletto di repertorio nulla toglie alla magia della storia originale poiché in questo Schiaccianoci c’è tutto quanto il pubblico si aspetta: dall’albero di Natale alla nevicata, dall’allestimento e costumi importanti alle scarpette da punta… con un pizzico di svecchiamento. Creato da due giovani è infatti un balletto brillante e ricco di verve realizzato con gli occhi e il gusto di oggi. Prevendite aperte