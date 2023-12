Al Teatro Italia di Germignaga “Endurance”: lo spettacolo sull’incredibile storia dell’esploratore Shackleton

Sabato 16 dicembre alle ore 21:00 il Teatro Italia di Germignaga si prepara ad ospitare “ENDURANCE. Storia di un viaggio straordinario”. Uno spettacolo “suberbamente narrato” da Stefania Mariani, che ci accompagnerà in questa meravigliosa storia dove, citando Ernest Shackleton: “l’avventura è l’anima dell’esistenza perché fa emergere la vera armonia tra gli uomini”

Per l’acquisto dei biglietti la cassa del teatro sarà aperta a partire dalle ore 15:30. Lo spettacolo è stato realizzato grazie al sostegno di importanti partner Istituzionali quali: il Municipio di Ascona, la Repubblica e Cantone Ticino DECS, la Paul Schiller Stiftung, la Scweizerische Interpretenstiftunf, la Ernst Göhner Stiftung e la James Caird Society di Londra.

Come dice l’attrice Stefania Mariani: «Le storie fanno viaggiare nel tempo, nello spazio, lasciano la possibilità di inventare, di scoprire, di trasformare e trasformarci. Le storie nutrono i sogni e sono ponti tra chi racconta e chi ascolta, sono incontro perché le storie sanno incantare».

In più, anche in questa occasione la Parrocchia di Germignaga, per permettere ai genitori di poter assistere agli spettacoli della stagione senza difficoltà, ha deciso di organizzare un servizio gratuito di babysitting per bambini dai 5 ai 14 anni presso i locali dell’O.P.A.A.R. in Via G. Mameli al n. 38, a meno di cento metri a piedi dal Teatro.

Chiunque fosse interessato all’iniziativa può rivolgersi per info, modalità e prenotazioni a: direzioneyoukali@gmail.com oppure al 339 1291433 (dalle 12:00 alle 18:00) o via Whatsapp, i posti disponibili sono massimo 15; gradita la prenotazione entro il 15 dicembre alle ore 12:30.