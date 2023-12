Al via a Busto Arsizio la sperimentazione della raccolta rifiuti con il sacco azzurro per l’indifferenziata

Da domani, venerdì 22 dicembre, nella zona di raccolta 3 partirà la raccolta della frazione indifferenziata con il sacco Azzurro dotato di tag r-fid.

L’avvio di questa novità sarà caratterizzato da una sostanziale tolleranza transitoria, e gradualmente i sacchi viola non saranno più ritirati.

Quello che si chiede alla cittadinanza, coinvolta progressivamente da ora ai prossimi mesi, è di utilizzare il sacco azzurro in sostituzione del sacco viola, riempiendolo con la sola frazione indifferenziata. La frequenza di raccolta della frazione indifferenziata, nel corso del 2024 diventerà quindicinale, ma non si partirà subito con questa modifica, per consentire ai cittadini di abituarsi gradatamente ai cambiamenti.

Ricapitolando, quindi:

• da venerdì 22 dicembre

• zona di raccolta 3

• utilizzo sacco azzurro per frazione indifferenziata

• frequenza di raccolta settimanale (invariata rispetto ad ora).

Se gli utenti di questa zona non hanno ancora ritirato i sacchi azzurri, si ricorda che da oggi lo Sportello temporaneo di Via S.Pietro a Borsano, il primo ad essere attivato in città, non è più operativo, ma i sacchi possono essere ritirati presso lo Sportello Igiene Ambientale di AGESP di Via Canale 26, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (continuato) e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00, festivi esclusi.

Dal 1° gennaio 2024, poi, potranno essere ritirati anche presso i distributori automatici dislocati sul territorio (Piazza F.lli Rosselli- zona Piscine Manara, Piazza San Donato – Sacconago, Via Canton Santo – Borsano, Via Comerio – S. Anna, Via Filippo Meda – Beata Giuliana).

Agesp sottolinea che le zone di raccolta non sono cambiate, pertanto ciascuna utenza rimane nella zona di raccolta in cui ricadeva fino ad ora; se non si ricorda quale sia la propria zona, sul sito di AGESP sono pubblicate le mappe della città ove è possibile trovare la propria via.

Per quanto concerne, invece, i giorni di esposizione delle varie tipologie di rifiuti, fino a fine anno i giorni rimangono invariati; dal 1° gennaio 2024 i giorni di riferimento saranno quelli indicati nei “Calendari di raccolta 2024”, con la precisazione che nei primi mesi dell’anno la raccolta del rifiuto indifferenziato avverrà ancora una volta alla settimana.

Un’ulteriore rassicurazione: il sistema di raccolta puntuale dei rifiuti indifferenziati sostituendo i “vecchi” sacchi viola con i nuovi sacchi azzurri “intelligenti” sarà introdotto in città progressivamente entro l’estate 2024, pertanto è normale che la maggior parte dei cittadini non abbia ancora ricevuto la lettera recante orari e indirizzo dello sportello temporaneo dedicato alla sua zona per il ritiro dei sacchi con tag: la distribuzione di queste comunicazioni avverrà per step progressivi diluita nei prossimi mesi, da ora ad aprile 2024.

Con l’occasione, al fine di incrementare ulteriormente la differenziazione dei rifiuti ed in riscontro a numerose richieste da parte dell’utenza, da gennaio verrà anche introdotto il nuovo servizio di raccolta di pannolini e pannoloni: per le famiglie con neonati fino a 3 anni di età o persone con necessità di presidi sanitari per incontinenza (“pannoloni”); agli interessati viene data la possibilità di richiedere il servizio gratuito di ritiro con sacco rosso con frequenza settimanale. Per l’adesione al servizio, è necessario compilare l’apposita modulistica pubblicata sul sito www.agesp.it nella sezione “Raccolta rifiuti / altri servizi di raccolta / ritiro-pannolini-pannoloni”, seguendo le indicazioni riportate.

Per qualsiasi informazione, precisando ai cittadini di non rivolgersi ai canali e ai gruppi social non ufficiali, sono a disposizione dell’utenza i seguenti canali AGESP:

– Servizio Clienti Igiene Ambientale: numero verde 800.439.040

– Indirizzo e-mail: igiene.ambientale@agesp.it