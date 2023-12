Al via il progetto del monitoraggio civico nelle scuole del Luinese

(A cura di Mariella Martorana del Tavolo per il clima di Luino)

Il progetto del monitoraggio civico del Tavolo per il Clima di Luino è ormai partito grazie a docenti intraprendenti, interessate/i alle tematiche ambientali e che vogliono rendere studentesse e studenti non solo informati ma consapevoli e attivi.

Il progetto propone il monitoraggio di cinque oggetti di osservazione legati ai cambiamenti climatici nel nostro territorio. L’oggetto che è stato abbracciato da tutte le scuole è quello della misurazione delle precipitazioni tramite un pluviometro (professionale e/o creato da studentesse e studenti).

La scuola secondaria di primo grado di Germignaga e di Castelveccana, con le insegnanti Chiara Rivi, Lucia Figliuzzi, Stefania Russo e Giacomo Giani, hanno anche scelto di approfondire e studiare il cambiamento dei ghiacciai lombardi nel corso degli anni, grazie all’aiuto dei volontari del Servizio Glaciologico Lombardo.

L’Istituto Maria Ausiliatrice di Luino, con le professoresse Roberta Binda e Daniela Chierichetti, hanno in aggiunta scelto la proposta riguardante i cambiamenti delle piante e dei fiori e sono anche interessati ad approfondire l’oggetto relativo ai flussi degli animali migratori.

Anche l’Educandato Maria S. S. Bambina di Roggiano, con le docenti Laura Giudici e Alessandra Astori, oltre al monitoraggio delle piogge, ha scelto l’osservazione di come sta cambiando la coltivazione delle piante e dei fiori nel corso dell’anno, in relazione ai cambiamenti climatici.

Le fasi fondamentali del progetto sono tre:

1) scelta degli oggetti del monitoraggio

2) incontro con i responsabili del Tavolo per il Clima per questo progetto al fine di definire le modalità per raccogliere i dati

3) presentazione dei risultati nella forma che si preferisce (video, foto e relazione)

«Abbiamo incontrato le tre scuole e le/i docenti che ci hanno fatto molte domande, per capire come meglio procedere e rendere questo un progetto di educazione civica applicata – raccontano dal Tavolo -. Con Angelo Bonfanti dell’Associazione Hortus, esperto agronomo, c’è stato il primo incontro con le studentesse e gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Maria S. S. Bambina di Roggiano. Studentesse e studenti sono state/i investite/i del ruolo di sentinelle civiche; dovranno osservare e registrare i cambiamenti relativi a piante, foglie, terreni, prati, frutti, come indicato dettagliatamente da Angelo».

Saranno piccole scienziate e piccoli scienziati che dovranno registrare, con serietà e costanza, i dati per poi fornire una relazione dettagliata sui cambiamenti osservati. << L’ora e mezza con loro è passata senza rendersene conto – continuano dal Tavolo di Lavoro per il Clima di Luino -, le domande e gli interventi sono stati tanti».

E questo ha permesso a Bonfanti di ampliare il suo intervento, grazie agli stimoli offerti da studentesse e studenti, e per di più nella prima ora post pranzo, segno che l’interesse era sincero e la curiosità tanta da superare la fisiologica stanchezza.

«Siamo certe e certi che da questo lavoro scaturiranno ottimi risultati, il loro supporto sarà utilissimo per monitorare i cambiamenti climatici e avrà una ricaduta sulla nostra zona – concludono -. Ragazze e ragazzi approfondiranno le loro conoscenze e coinvolgeranno nella ricerca i familiari, allargando così la consapevolezza e l’azione pratica perché non si può pensare che le cose possano cambiare se non iniziamo da noi e loro spingeranno tutte/i noi ad essere fautrici e fautori di questo cambiamento».