Al via la grande musica di Natale con la XIV stagione “Itinerari musicali” di Amadeus

La grande musica natalizia debutta nella XIV stagione Itinerari Musicali di Amadeus con undici concerti che proporranno accanto a brani tradizionali natalizi, classici e contemporanei eseguiti dall’Orchestra e Coro Sinfonico Amadeus e dall’Orchestra dell’Accademia diretti dal Maestro Marco Raimondi. Coristi e musicisti saranno impegnati nell’interpretazione degli intramontabili “Stille nacht”, “Still still still”, “Sussex Carol”, “Jingle bells” e “Tu scendi dalle stelle” ma anche dei nuovi classici quali “Carol of the bells”, “Where are you Christmas?”, “O come let us adore him”, “God Bless us everyone” e molti altri, con gli arrangiamenti originali ed esclusivi del Maestro Enrico Raimondi.

Nove le città coinvolte per un bacino di oltre 250.000 cittadini dell’Altomilanese e del Basso Varesotto. Il primo concerto sarà a Gorla Minore sabato 2 dicembre alle ore 21 presso la chiesa di San Lorenzo e a seguire il bis a Legnano domenica 3 dicembre alle ore 16 presso la chiesa di San Domenico.

Seguirà il concerto dell’Immacolata, venerdì 8 dicembre alle ore 21 presso la chiesa di San Vittore Martire a San Vittore Olona. Ancora a Legnano sabato 15 dicembre alle ore 21 presso il Palazzo Leone da Perego e poi a Busto Arsizio mercoledì 20 dicembre alle ore 21 presso l’Auditorium dell’Istituto Tecnico Commerciale Enrico Tosi e a Rescaldina venerdì 22 dicembre alle ore 21 presso la Chiesa Santa Maria Assunta.

Il Concerto di Capodanno sarà presso il Teatro San Luigi a Somma Lombardo, il 1° gennaio alle ore 17 e il Concerto dell’Epifania, il 5 gennaio alle ore 21 presso il Teatro Giuditta Pasta di Saronno per una serata dedicata a Puccini con la partecipazione straordinaria del soprano Claire Nesti e il tenore Diego Cavazzin. Il 14 gennaio il concerto di S.Ilario a Marnate e il 21 gennaio ancora a Somma Lombardo per il concerto di S.Agnese presso le omonime chiese. Per chiudere il 28 gennaio alla chiesa San Giovanni Bosco di Olgiate Olona alle 15.

Entusiasta il maestro Marco Raimondi: «Tutti sanno che la musica fa bene al fisico e allo spirito ma probabilmente pochi sanno che solo l’ottima musica aumenta davvero il benessere. Se poi l’ottima musica serve a fare vera solidarietà sociale… beh allora non c’è storia! Un grandissimo grazie a chi ci permette di fare tutto questo, dal nostro encomiabile pubblico a tutti gli organizzatori, che non riesco a citare perché sono troppi, alle Fondazioni Comunitarie del Varesotto e Ticino Olona ONLUS, a Fondazione Minoprio e Fondazione del Varesotto per il Territorio e la Coesione Sociale e a Fondazione Cariplo: senza ciascuno di loro ciò non sarebbe possibile».

«Il ruolo di Amadeus e delle associazioni no profit sul territorio è fondamentale per affrontare insieme le difficoltà – commenta il cavalier Carlo Massironi, rappresentante di Fondazione Cariplo in Provincia di Varese – è sempre più necessario dare risposte ai bisogni concreti delle persone, portando avanti l’arte e la cultura del dono».

L’ingresso ai concerti è libero fino ad esaurimento della capienza dei luoghi. Su www.ensembleamadeus.org tutte le informazioni e la possibilità di prenotare i migliori posti a sedere per assistere ai concerti nelle prime file oltre ad effettuare donazioni a sostegno della stagione.