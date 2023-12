Al via la produzione dell’incubatoio ittico comunale di Laveno Mombello

Con l’arrivo di circa 15.000 uova di trota marmorata dall’impianto di Maccagno con Pino e Veddasca, ha avuto inizio la produzione dell’incubatoio ittico di Laveno Mombello gestito dai volontari del Comitato Bandiera Blu a Cerro che ha ottenuto il patrocinio di WWF Lombardia.

La specie prodotta, è un endemismo del distretto padano veneto in pericolo di estinzione e quindi di elevatissimo valore ecologico. Nel corso del programma di attività della scorsa stagione l’incubatoio di Laveno Mombello ha raggiunto una produzione di 15.680 avannotti pari ad un valore commerciale di oltre 7.800 euro.

L’impianto di Laveno Mombello, realizzato e attivo dal 1997 al 2005 e chiuso dal 2006 al 2022, è stato riattivato a seguito di una convenzione stipulata tra l’attuale Amministrazione Comunale di Laveno Mombello, proprietaria dell’impianto ed il Comitato Bandiera Blu a Cerro, gestore a titolo gratuito della struttura. Sulla base dei dati raccolti nella scorsa stagione, il novellame ottenuto dalle uova messe in incubazione quest’anno dovrebbe raggiungere lo stadio di sviluppo necessario per l’immissione in natura nel corso del mese di marzo del 2024. Un’incognita rispetto ai risultati di produzione di questa stagione è rappresentata dalla temperatura delle acque di alimentazione dell’impianto, in allarmante aumento per effetto del cambiamento climatico.