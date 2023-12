Al via un corso di fotografia de La Focale di Buguggiate, ecco come iscriversi

In un mondo sempre più digitalizzato, la passione per la fotografia si è diffusa a un ritmo travolgente, coinvolgendo persone di tutte le età. In questo scenario, corsi come quelli offerti da “La Focale” emergono come punti di riferimento per gli amanti dell’arte fotografica, offrendo un ambiente ricco di conoscenze e esperienze.

Uno dei tratti distintivi di “La Focale” è l’amore per la fotografia che si manifesta attraverso una varietà di mezzi, che spaziano dal cellulare alle fotocamere professionali più avanzate.

Ciò che distingue ulteriormente “La Focale” è la sua dedizione alla crescita continua degli appassionati che partecipano con entusiasmo ai corsi organizzati ogni anno. Il corso del 2024, giunto alla sua 26ª edizione, rappresenta un’opportunità unica per esplorare i fondamenti e affinare le competenze fotografiche. La sua sede a Buguggiate offre l’ambiente ideale per imparare e condividere esperienze con appassionati simili.

Il corso, che inizierà il 22 gennaio 2024 alle ore 21:00, è strutturato in nove incontri, di cui sette di natura teorica, uno pratico e un’uscita sul campo. La varietà degli argomenti trattati durante i corsi teorici è abbinata a sessioni pratiche, dove i partecipanti lavoreranno in piccoli gruppi ben distinti. Questo approccio consente una comprensione approfondita e un’applicazione pratica delle nozioni apprese.

L’ampia portata del corso lo rende adatto a un vasto pubblico: dai principianti che affrontano la fotografia per la prima volta, a coloro che desiderano approfondire le loro competenze.

“La Focale” dimostra il suo impegno sociale destinando parte del ricavato del corso a iniziative benefiche. Quest’anno, la scelta è caduta sulla Magari Domani ONLUS di Gazzada, sottolineando l’attenzione del club per la comunità e il desiderio di contribuire al bene comune.

Per coloro che desiderano partecipare o ottenere ulteriori informazioni sul corso, è possibile visitare il sito web del club all’indirizzo www.lafocale.eu.