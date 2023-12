Albizzate incontra la sicurezza: un evento cruciale per la prevenzione delle truffe agli anziani

Nel comune di Albizzate, al centro anziani, si è tenuto un evento di fondamentale importanza organizzato dal comando dei carabinieri di Albizzate con la collaborazione dell’amministrazione comunale. Il focus dell’incontro, guidato dal comandante Umberto Pisano, era la prevenzione delle truffe agli anziani, un tema di crescente rilevanza data l’escalation statistica di reati contro la persona e il patrimonio in questo segmento vulnerabile della popolazione.

L’evento ha visto la partecipazione di circa 50 persone, dimostrando un forte interesse della comunità locale. Durante l’incontro, il comandante Pisano e il suo team hanno illustrato con chiarezza e dettaglio le dinamiche di varie truffe comuni, come quelle del finto addetto al controllo dell’acqua, dello specchietto, del parente malato, tra le altre. Questa disamina ha offerto ai partecipanti una panoramica completa su come questi reati vengano perpetrati e su come riconoscerli, fornendo strumenti utili e pratici per difendersi.

Uno degli aspetti più significativi dell’incontro è stato l’interattivo scambio tra i partecipanti e i rappresentanti delle forze dell’ordine. Il pubblico, molto coinvolto, ha avuto l’opportunità di fare domande, condividere esperienze personali negative e ricevere risposte concrete e rassicuranti.

La scelta di organizzare questo incontro nel centro anziani si è rivelata strategica, considerando che gli anziani sono spesso i bersagli preferiti di questi tipi di truffe. Fornire loro gli strumenti per riconoscere e prevenire tali reati è un passo cruciale verso la costruzione di una comunità più sicura e informata.