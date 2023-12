Albizzate premia le sue eccellenze: i volontari, il coro e la stella della pallavolo Bosetti

Martedì 12 dicembre, in una Sala Piotti gremita, si è tenuta la tradizionale festa di Natale del Comune di Albizzate, che ha visto salire sul palco diversi cittadini premiati per il loro impegno all’interno della Comunità e per aver portato il nome di Albizzate ad essere apprezzato a livello territoriale e non solo.

Dopo il saluto del Sindaco Mirko Zorzo e dell’Assessore alla Cultura Federico Maggio, alla presenza del Presidente della Commissione Welfare di Regione Lombardia Emanuele Monti, sono state consegnate le Borse di studio agli studenti meritevoli, ovvero a coloro che si sono distinti nell’a.s. 2022-2023 a livello di scuola secondaria di secondo grado.

Quindi la consegna delle Benemerenze, che in questo 2023 sono state assegnate a persone che si sono distinte in particolar modo nel mondo del volontariato. Sul palco il Sindaco e il Vicesindaco Eliana Brusa hanno accolto coloro che hanno fatto del volontariato sociale una scelta grazie alla quale a giovarne sono tutti i cittadini; queste persone contribuiscono a fare di Albizzate una comunità attiva e ricca di proposte.

Nello specifico sono divenuti cittadini benemeriti Gaetano Zenga, Pietro Angelo Sorzato, Nunzia Gatto e Angelo Gabriele.

Una benemerenza particolare è stata consegnata a Caterina Bosetti, nota pallavolista albizzatese, a cui è stato assegnata dal CONI la Stella d’Argento al valore sportivo, riconoscendo i successi avvenuti in questi anni, in particolare con la maglia della nazionale italiana.

Infine la consegna dei Premi Padelatt, il riconoscimento più importante del Comune di Albizzate. A ricevere questa onorificenza due associazioni arrivate ai 10 anni di attività, “SOS Compiti” e “John Paul II Choir” e l’ultradecennale Presidente dell’Asilo Infantile Giovanni Piero Bertagna.

Di seguito le motivazioni che hanno accompagnato i premiati:

BORSE DI STUDIO

Mattia Gazzotti

Valentina Orsanigo

Viola Fiorentini

Giorgia Monesi

Sofia Bardelli

BENEMERENZE

Gaetano Zenga e Pietro Angelo Sorzato: per l’opera di volontariato in qualità di “Amico Vigile presso le scuole, rispettivamente, di Albizzate e Valdarno

Nunzia Gatto: per l’opera di volontariato nell’accompagnamento sullo scuolabus degli studenti

Angelo Gabriele: per l’impegno e la gratuità nel servizio della comunità civile e parrocchiale

Caterina Bosetti: Medaglia d’Argento al Merito Sportivo, assegnata dal Coni Nazionale

PREMI PADELATT

Servizio “SOS Compiti”: Per dieci anni di attività di supporto ai compiti ed allo studio agli allievi della scuola primaria

John Paul II Choir: Per dieci anni di attività in cui hanno anche partecipato ad iniziative benefiche

Giovanni Piero Bertagna: per il suo lungo e costante impegno come Presidente dell’Asilo Infantile di Albizzate