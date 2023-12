Il varesino Alfredo De Bellis è il nuovo presidente di Coop Lombardia

Alfredo De Bellis è stato eletto all’unanimità nuovo presidente di Coop Lombardia, la più importante cooperativa di consumatori della Lombardia. Nominati due vice presidenti: Sonia Blarasin vice presidente vicario e Luca Ghidotti vice presidente. L’elezione è avvenuta durante il consiglio di amministrazione dello scorso 21 dicembre, a seguito delle formali dimissioni del presidente Daniele Ferrè.

Alfredo De Bellis nato a Varese nel 1970 entra in Coop Lombardia nel 2002 nel Settore Soci e Consumatori di cui diviene direttore nel 2014, incarico che ricopre tutt’ora. È stato coordinatore per la cooperativa delle attività di Expo Milano 2015. Nel 2016 viene nominato vice presidente vicario di Coop Lombardia. È presidente di BricoIo, società di Coop Lombardia che gestisce oltre 100 negozi di bricolage sul territorio nazionale, sia in gestione diretta che in franchising.

Sonia Blarasin nata a Sesto San Giovanni nel 1968, laureata in Giurisprudenza, dopo un’esperienza quale avvocato in ambito societario, entra in Coop Lombardia nel 2001 come responsabile Legale Sviluppo e Immobiliare. Nel 2007 viene nominata responsabile e successivamente direttore Affari Legali, Generali, Qualità e Security, incarico che ricopre tutt’ora. È stata vicepresidente e presidente dell’Associazione Lombarda Cooperative di Consumo, è consigliera di amministrazione di Coopfond spa e Cooperare spa.

Luca Ghidotti nato a Gallarate nel 1964, ha iniziato la sua carriera nella grande distribuzione organizzata nel 1989 come capo reparto, entrando in Coop Liguria nel 1995 da capo settore e diventandone poi direttore Commerciale. La crescita manageriale è avvenuta all’interno del movimento delle cooperative di consumo: dal 2004 al 2021 ha lavorato in Coop Consorzio Nord Ovest, ricoprendo il ruolo di direttore Generale a partire dal 2015, incarico che ha lasciato nel 2021 diventando direttore Generale di Coop Lombardia.