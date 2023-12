Alla e-work Arena arriva Trento, Uyba alla ricerca di un’altra vittoria

Domencia 17 dicembre alle ore 20.30, la e-work Arena sarà il terreno di battaglia della sfida tra le padrone di casa dellla UYBA Volley busto Arsizio e l’Itas Trentino di coach Sinibaldi e della ex Rossella Olivotto. Altra partita importante per le biancorosse che devono recuperare punti fondamentali per la classifica.

Le trentine sono attualmente fanalino di coda della classifica con soli due punti al proprio attivo e arriveranno a Busto con il desiderio di portare a casa punti fondamentali per provare a salire la classifica. La squadra dell’ex Rossella Olivotto si è recentemente rinforzata con l’innesto della schiacciatrice venezuelana Acosta, in arrivo da Casalmaggiore, che in banda forma ora una coppia ben assortita con la russa Shcherban.

Coach Sinibaldi dovrebbe schierare il sestetto composto dalla regista Guiducci in diagonale con Dehoog; al centro Olivotto e Moretto, in attacco Acosta e Shcherban e a difendere la metà campo trentina, il libero Parlangeli.

Nessun problema di formazione per le biancorosse che in settimana si sono allenate regolarmente e che sono determinate a conquistare punti prima del doppio impegno con Conegliano e Milano nei giorni delle festività natalizie. Il morale delle farfalle, dopo la vittoria con Bergamo, è alto e in settimana la squadra ha lavorato senza particolari intoppi fisici, potendo ora contare anche su Rojas e su Sobolska, non al meglio ma in fase di recupero dall’infortunio al polpaccio.

Coach Cichello dovrebbe schierare la regista Boldini in diagonale con Carletti, Lualdi e Sartori al centro, Piva e Bracchi in attacco, Zannoni libero.

E’ la capitana Giuditta Lualdi a presentare la partita: “L’umore è dei migliori e stiamo lavorando bene: sono molto fiduciosa per la partita di domenica e sono sicura che entreremo in campo agguerrite come contro Bergamo. Trento è una squadra che si è recentemente rinforzata ed ha un 6+1 molto ordinato ed equilibrato. Il nostro focus comunque è sempre sul nostro muro difesa e sul nostro attacco”.

Rivedi la conferenza stampa pre-match cliccando qui

UYBA Volley Busto Arsizio – Itas Trentino

UYBA Volley Busto Arsizio: 1 Ceasar, 2 Bracchi, 4 Piva, 5 Simin (L2), 8 Lualdi, 10 Sartori, 11 Carletti, 12 Frosini, 13 Giuliani, 14 Zannoni (L), 15 Sobolska, 16 Valkova, 18 Rojas, 19 Boldini

Itas Trentino: 1 Shcherban, 3 Mason, 4 Acosta, 5 Michieletto, 6 Guiducci, 7 Olivotto, 8 Marconato, 9 Stocco, 10 Parlangeli (L), 11 Dehoog, 12 Angelina, 13 Zago, 16 Gates, 18 Moretto, 19 Mistretta (L2)

Il programma della dodicesima giornata

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Honda Olivero S.Bernardo Cuneo

Volley Bergamo 1991 – Igor Gorgonzola Novara

Uyba Volley Busto Arsizio – Itas Trentino

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Trasportipesanti Casalmaggiore

Il Bisonte Firenze – Allianz Vero Volley Milano

Wash4green Pinerolo – Prosecco Doc Imoco Conegliano

Roma Volley Club – Savino Del Bene Scandicci

Classifica: Prosecco Doc Imoco Conegliano 33 (11 – 0); Allianz Vero Volley Milano 28 (10 – 1); Savino Del Bene Scandicci 27 (9 – 2); Igor Gorgonzola Novara 24 (8 – 3); Reale Mutua Fenera Chieri ’76 19 (6 – 5); Wash4green Pinerolo 17 (6 – 5); Roma Volley Club 16 (6 – 5); Il Bisonte Firenze 14 (5 – 6); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 13 (4 – 7); Uyba Volley Busto Arsizio 11 (3 – 8); Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 10 (4 – 7); Trasportipesanti Casalmaggiore 9 (2 – 9); Volley Bergamo 1991 8 (2 – 9); Itas Trentino 2 (1 – 10).