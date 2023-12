Alla Galleria Boragno il libro “I bambini altamente sensibili cambieranno il mondo”

Domenica 17 dicembre alle 17.30 si terrà alla Galleria Boragno la presentazione del libro “I bambini altamente sensibili cambieranno il mondo” di Nicoletta Travaini, edito da Red!, con le illustrazioni di Valeria Favrin.

Destinato ai bambini, ma anche a genitori, insegnanti e pediatri, il libro ha un obiettivo speciale, come spiega l’autrice: “Se questo libriccino eviterà anche a un solo bambino sano e altamente sensibile di essere erroneamente diagnosticato come disfunzionale, allora sì che avrò dato un piccolo grande contributo per rendere il mondo un posto migliore, un posto dove le anime belle degli altamente sensibili possano prosperare e vivere felici”.

L’incontro sarà presentato da Elena Pensa e introdotto da Francesca Boragno.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 340-4233019.