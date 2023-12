Alla Galvaligi di Solbiate Arno apre il “salotto dell’orientamento”

Torna il “Salotto dell’orientamento”, evento ormai collaudato organizzato dalla scuola secondaria “Galvaligi” di Solbiate Arno e aperto a tutti i ragazzi alle prese con la scelta delle superiori e delle loro famiglie.

L’appuntamento è per martedì 12 dicembre dalle 17.30 alle 20, quando, in occasione della consegna del consiglio orientativo da parte di ciascun coordinatore di classe agli alunni delle terze, le aule della secondaria solbiatese accolgono anche agli insegnanti di diverse scuole secondarie di secondo grado del territorio che si rendono disponibili ad incontrare gli alunni dell’ultimo anno delle “medie”, non solo di Solbiate.

L’evento, infatti, è aperto a tutti gli interessati, anche se frequentanti altri istituti secondari di primo grado, e rappresenta, quindi, un appuntamento prezioso per chiunque fosse ancora indeciso sul percorso futuro o desidera ulteriori informazioni da chi opera nella scuola prescelta. «Sono circa una ventina le scuole della provincia che quest’anno hanno aderito al nostro invito – commenta la professoressa Clorinda Raponi, referente per l’orientamento alla “Galvaligi” -. Il Salotto dell’orientamento è un’occasione utile per conoscere nel dettaglio l’offerta formativa degli istituti rappresentati e per intraprendere una scelta consapevole e ponderata».

Non solo open day, quindi: a Solbiate sono le superiori che, per una volta, escono dalle loro aule e raggiungono gli studenti della secondaria di primo grado allestendo una vetrina di sicuro interesse.

Il Salotto dell’orientamento si inserisce in un programma di attività finalizzate all’accompagnamento dei ragazzi verso la scelta delle scuole superiori che la “Galvaligi” già da anni porta avanti con i propri alunni, a partire dal secondo anno della scuola media.