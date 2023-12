Alla manifestazione di Milano per lo sciopero dei lavoratori del terziario e turismo anche una delegazione varesina

Allo sciopero nazionale di 8 ore dei settori Terziario e Turismo e alla manifestazione di Milano, organizzata da Filcams Cgil, Fisascat Cisl dei laghi e Uilticus, hanno partecipato anche i lavoratori e sindacalisti provenienti dalla provincia di Varese che hanno raggiunto in corteo l’Arco della pace. Delegazioni sono partite da Busto Arsizio e Gallarate. In occasione di questa giornata di sciopero dei lavoratori, i sindacati hanno lanciato anche uno sciopero della spesa, invitando i cittadini a non andare a far la spesa in tutti i supermercati d’Italia.

