Alla Mv Agusta della Schiranna una nuova linea dove convivono robot e maestri artigiani

A un anno dalla nascita della partnership tra Mv Agusta e Pierer Mobility ag si fanno i primi bilanci. Entrare a far parte di un gruppo industriale leader in Europa del mercato motociclistico ha permesso all’azienda varesina di realizzare sinergie importanti ottenendo alcuni risultati. Nell’ultimo anno Mv Agusta ha lanciato cinque nuovi modelli: la LXP Orioli, la prima moto fuoristrada di lusso al mondo, l’iconica Superveloce 98, la Brutale 1000 RR Assen, l’edizione limitata Dragster RR SCS America e le 6 unità della Superveloce Arsham, considerata una vera opera d’arte.

È stata realizzata una nuova linea di produzione nello storico stabilimento della Schiranna, che ha permesso all’azienda di intensificare la propria attività industriale. Per realizzarla è stata utilizzata la tecnologia più avanzata del settore e sarà in grado di produrre produrrà fino a mille moto al mese.

I maestri artigiani di Mv Agusta, che assemblano ancora ogni modello a mano, saranno affiancati da un sistema di gestione della linea completamente automatizzato per la movimentazione, lo spostamento e il corretto posizionamento delle unità lungo le 28 postazioni di lavoro, con particolare attenzione all’ergonomia e alla sicurezza.

Si tratta del primo grande investimento per MV Agusta da diversi anni, nell’ambito del suo nuovo e ambizioso piano industriale. La produzione iniziale sarà di circa 1.000 moto al mese, ma la nuova linea ha una capacità totale di 100 moto al giorno e si prevede di aumentare gradualmente la produzione per soddisfare la domanda.

«Sono entusiasta del lancio di questa nuova linea proprio qui, nel nostro storico stabilimento in Italia – sottolinea Timur Sardarov, ceo di Mv Agusta Motor spa – mentre molte altre case stanno delocalizzando o addirittura diminuendo la produzione. Tutti gli sforzi che abbiamo profuso negli ultimi due anni si stanno concretizzando e ora stiamo vedendo risultati molto concreti, con numeri in crescita e il crescente successo dei nostri ultimi modelli. Questo non è solo un investimento nelle nostre attività, ma anche in questa comunità e nella nostra gente».

Un altro traguardo importante è stato introdotto nella prima metà del 2023, quando Mv Agusta ha lanciato la garanzia di fabbrica di 4 anni per tutte le moto dal model-year 2023. Questa decisione strategica riflette la dedizione del marchio ad un approccio incentrato sul cliente. L’estensione di garanzia non solo migliora l’esperienza del cliente Mv Agusta, ma costituisce anche una testimonianza tangibile della fiducia incrollabile dell’azienda nelle sue moto completamente Made in Italy e nei rigorosi processi a cui ciascuna moto è sottoposta.

MV Agusta offre anche un’assistenza stradale a vita 24 ore su 24, 7 giorni su 7, attivabile all’acquisto di qualsiasi moto Mv Agusta, in Italia, Germania, Svizzera, Austria, Francia, Spagna e Regno Unito, con altri paesi a seguire. Questo pacchetto di assistenza completo garantisce ai clienti di godersi appieno l’emozione della guida, con servizi che vanno dalla riparazione sul posto, al traino presso i concessionari autorizzati, all’assistenza tecnica, al trasporto alla destinazione desiderata, e una varietà di servizi supplementari come veicoli sostitutivi, rimpatrio del veicolo dall’estero e alloggio.

Il mercato interno di MV Agusta, l’Italia, beneficerà di 21 concessionari ufficiali nel 2024 che saranno supportati da centri di assistenza autorizzati. Ciò consentirà ai clienti di avere accesso a tecnici qualificati per l’assistenza e la manutenzione delle loro moto. La rete di concessionari verrà ampliata anche in altri mercati, come gli Stati Uniti, dove saranno attivi più di 40 concessionari nel 2024, Germania, Regno Unito, Francia e altri.

Nel 2024 verranno finalizzate anche tutte le integrazioni con i sistemi di Pierer Mobility AG. Per tutti i prodotti Mv Agusta distribuiti da Ktm, erano necessarie numerose integrazioni: dal software di logistica e inventario agli strumenti IT e di gestione dei concessionari. Tali integrazioni saranno finalizzate entro la fine del primo trimestre del 2024, riducendo sensibilmente i tempi di consegna di componenti, moto, servizi e garantendo una migliore esperienza del cliente.

Mv Agusta punta a conoscere ogni cliente per nome e con questo obiettivo in mente, una serie di iniziative verranno attuate a partire dal 2024. Un esempio entusiasmante è rappresentato dalla reintroduzione dei Factory Tour, Mv Agusta aprirà infatti le porte del suo unico stabilimento produttivo in Italia. Per i già clienti e gli appassionati, infatti, sarà possibile visitare la fabbrica con tour che saranno organizzati dai concessionari ufficiali MV Agusta. Tali iniziative offriranno l’opportunità unica ai clienti Mv Agusta di testimoniare come ogni moto sia costruita a mano in Italia e di conoscere le persone dietro questi capolavori di ingegneria.

Nel corso del 2024, Mv Agusta presenterà e produrrà nuovi modelli, come la Superveloce 1000 Serie Oro, esposta all’Eicma nella sua fase finale di sviluppo. «Quando guardiamo indietro all’inizio del 2023 – dice Luca Martin, membro del board e coo di Mv Agusta motor spa – rimaniamo stupiti dal numero di cambiamenti, implementazioni, miglioramenti che sono stati messi in atto durante questo primo anno di collaborazione con Ktm. È tutto perfetto? No. Puntiamo sempre alla perfezione, e quindi siamo orgogliosi di quanto fatto, ma allo stesso tempo siamo pienamente consapevoli di ciò che può essere ulteriormente migliorato. Voglio cogliere questa opportunità per far sapere ancora una volta ai nostri clienti e fan che li ascoltiamo e che ogni nostra decisione si basa su un unico obiettivo: mettere i nostri clienti al centro della nostra attenzione».