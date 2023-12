Alla Rsa don Guanella di Caidate un giardino sensoriale per offrire nuovi spazi agli anziani

E’ stato presentato ieri alla Casa per anziani San Gaetano di Opera don Guanella a Caidate di Sumirago, un nuovo progetto che sta prendendo forma e che sarà dedicato in particolare agli anziani ospiti affetti da malattie degenerative che colpiscono le funzioni cognitive.

Si tratta di un giardino sensoriale terapeutico che permetterà agli anziani di vivere una nuova modalità di cura e di comunità, immersi nella natura. La data per la presentazione, il 19 dicembre, non è stata scelta a caso, dal momento che si tratta dell’anniversario della nascita di don Luigi Guanella, figura di riferimento per l’istituto religioso che in provincia di Varese è presente con due case di accoglienza, una Barza, frazione di Ispra, e una a Caidate di Sumirago.

L’ Rsa, negli ultimi anni, ha vissuto le drammatiche circostanze dell’emergenza Covid e la necessità di ridurre le interazioni sociali ha drammaticamente ridotto lo “spazio vitale” di molti anziani, con un impatto negativo non solo sullo stato di funzione fisica, ma anche sul tono dell’umore e a volte anche sulla performance cognitiva.

«Con il progetto del giardino sensoriale vogliamo ripartire con tante nuove iniziative e progettualità per essere sempre più un punto di riferimento anche per tutta la comunità territoriale – ha spiegato don Franco Berlusconi, superiore della Casa di Caidate – Per questo oltre alla realizzazione del giardino abbiamo introdotto un intervento a tutto tondo che mira ad azioni specifiche in grado di garantire inclusività, partecipazione e adeguata presa in carico di situazioni di fragilità».

Grazie al supporto della Fondazione Comunitaria del Varesotto è infatti corso di realizzazione il progetto “Alzhiamoci”, avviato a giugno 2023, un’iniziativa molto importante di implementazione di interventi a favore del benessere delle persone anziane e di un nuovo modo di intendere il territorio e il domicilio, in stretta sinergia con la comunità tutta. Il progetto prevede anche uno sportello formativo/informativo, un luogo virtuale e fisico in cui ricevere indicazioni utili alla gestione delle demenze oltre che supporto individuale a favore delle persone e dei caregiver.

Il giardino sarà uno spazio aperto, ma ben delimitato e protetto con precise finalità terapeutiche. Qui le persone beneficiarie del progetto potranno sperimentare un nuovo approccio dal momento che la creazione di un giardino terapeutico rappresenta anche un polo per il territorio, una risorsa per le fragilità che potranno trovarvi risposta e adeguate forme di innovazione e collaborazione. Il giardino sensoriale e le diverse sperimentazioni che in esso potranno essere avviate rappresenta una delle modalità con cui Opera don Guanella si pone in una dimensione non solo di ascolto, ma di azione propositiva per generare nuovi cambiamenti. Lo spazio verde si configura come uno spazio dei sensi, (il tatto, l’olfatto, la vista) uno spazio connettivo. Il giardino sensoriale è infatti un’area verde progettata e realizzata per stimolare tutti i 5 sensi, che diventano i protagonisti assoluti per scoprire il mondo della natura diventando parte integrante di essa.

Una preziosa opportunità che può essere sostenuta attraverso la Fondazione Comunitaria del Varesotto, che è stata a fianco dell’Opera don Guanella riattivando, con una raccolta fondi specifica, il Fondo don Guanella presente presso FCVA fin dal 2011. «Nel corso del 2022 abbiamo rilanciato il fondo per dare slancio al coinvolgimento della comunità nel sostenere la realizzazione del giardino terapeutico – spiega il presidente della Fondazione Comunitaria del Varesotto, Maurizio Ampollini – Su questo fondo sono confluite e potranno confluire ancora donazioni da parte di cittadini, imprese, enti che abbiano a cuore il bene della loro comunità e che credono nella bontà di questo progetto».

Per approfondimenti e per sostenere il progetto: https://www.fondazionevaresotto.it/funds/fondo-don-guanella/