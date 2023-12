Alla scoperta del Monte Caslano: due itinerari per esplorare la natura con il Cai Luino

Il primo itinerario percorre un sentiero ad anello didattico-naturalistico che arriva in vetta 526m. Il secondo è una escursione a “passo lento” che percorrere un itinerario ad anello seguendo il lungo lago. Il monte attualmente è una penisola montuosa ma una volta era un’isola, che si è poi ancorata alla terra ferma grazie ai detriti portati a valle dal fiume Magliasina. Attualmente l’area é inclusa da tempo nell’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza nazionale ed è tra le zone di interesse naturalistico cantonale nonché protetto a livello comunale per le sue peculiarità geologiche e botaniche. Proprio per questo motivo sono assolutamente vietate la raccolta di fiori e piante, la cattura di animali e la raccolta di rocce e fossili.

PROGRAMMA

Prima escursione – Tempo escursione h3.30 (escluse le soste) – Dislivello 350m – Lunghezza 8.5km – difficoltà E. -Accompagnatori gianni 3387768131- Adriano 3497661130

Seconda escursione (passo lento)– Tempo ore 2 (escluse le soste) – Dislivello 50m – Lunghezza 6.5km – difficoltà E

Accompagnatori terio 3392892405 – sibylla 3382851218 – graziella 3479403561

Ore 9.20 ritrovo posteggio piscine Luino

Ore 9.30 partenza per Caslano

Si richiedono: documento valido per l’espatrio, abbigliamento e calzature adeguate, pranzo al sacco. Escursione gratuita con condivisione spese auto. Parcheggio a pagamento presso il Lido.

Per iscriversi: la richiesta di iscrizione all’escursione dovrà essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it da lunedì 11 dicembre ore 8 a venerdì 15 dicembre alle 18, la quale provvederà a dare la conferma di partecipazione. Sabato, domenica e giorni festivi iscrizioni chiuse. Le escursioni sono gratuite per i Soci CAI di ogni sezione nazionale mentre per i non Soci è obbligatorio aderire alla assicurazione dal costo di 13 euro al giorno. Qualora venga comunicata la rinuncia alla escursione 48 ore prima della data programmata la quota va comunque saldata. In caso di rinuncia alla partecipazione avvisare sempre con email a cailuino@cailuino.it oppure, qualora la rinuncia venisse comunicata solo nella mattina della escursione, inviare un Whatsapp a uno dei recapiti degli accompagnatori citati sopra. In caso di pioggia escursione annullata.