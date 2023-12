Alla scuola dell’infanzia di Mesenzana “un arrivo di Babbo Natale da dieci e lode”

(A cura di Barbara Croci, docente presso la Scuola dell’infanzia di Mesenzana)

Anche quest’anno l’arrivo di Babbo Natale presso la scuola dell’infanzia di Mesenzana è stato assai originale. L’appuntamento organizzato con le maestre è stato concordato per martedì 5 dicembre, una data purtroppo sfavorevole per Babbo Natale essendo il giorno di riposo delle sue renne. E allora che fare?

La migliore soluzione è stata chiedere aiuto al suo fedele Elfo Davide che prontamente si è reso disponibile mettendo in campo il suo migliore mezzo di trasporto: si chiama Dieci ed è un sollevatore telescopico usato per trasportate i regali dei bambini di tutto il mondo. Il potente mezzo agghindato con fiocchi e nastri ha portato a destinazione Babbo Natale su una comodissima poltrona rossa posizionata sulle sue forche.

L’arrivo trionfale con l’inconfondibile suono del campanaccio ha lasciato meravigliati tutti i bambini della scuola dell’infanzia che con estrema gioia ed entusiasmo hanno consegnato di persona nelle mani di Babbo Natale e dell’Elfo i loro sacchetti-letterine colmi di desideri decorati nei giorni precedenti. Il prezioso carico è stato riposto nei sacchi di juta, mentre i bambini osservavano con occhi carichi di gioia e speranza ogni movimento.

Gli adulti dovrebbero prendere esempio da come i bambini sono in grado di vivere e condividere con estrema naturalezza emozioni che toccano il cuore, un atteggiamento che senz’altro sarebbe la base per un mondo migliore. È stata una sorpresa molto gradita e dobbiamo ringraziare per la buona realizzazione di questo fantastico evento in nostro storico Babbo Natale Giancarlo Croci e i titolari dell’azienda “Vieni vidi wc” Fabiola Di Santo e Davide Rossin (il nostro Elfo. Chissà il prossimo anno cosa succederà…).