Alla vigilia Babbo Natale sbarca a Sesto Calende

Lo “sbarco di Babbo Natale” una tra le tradizione che i sestesi amano di più: la migliore, in un contesto di familiarità, per uno scambio di auguri con una tazza di Vin Brulè (o di calda cioccolata) in una mano ed una fetta di Panettone (o Pandoro) nell’altra.

La Città si ritrova in Piazza allargando questo momento alle tante persone che hanno la nostra Sesto Calende nel cuore ed a chi non si vuole perdere uno degli arrivi di Babbo Natale più significativi sul nostro Lago.

Il Natale, poi, per molti bimbi è magia e l’arrivo dal fiume concilia sognando nel migliore dei modi ad occhi aperti.

Appuntamento alla vigilia di Natale, alle 17, in piazza De Cristoforis – Garibaldi.

Non saranno solo le note degli ottoni del Corpo Musicale Giovanni Colombo ad annunciarne l’arrivo accompagnandolo sul lungo fiume.

In acqua, con la complicità dei ragazzi del CSCK ovvero del Circolo Sestese Canoa Kayak, Babbo Natale quest’anno sarà ospite di una speciale dragonboat.

A prendersi cura di lui e ad accompagnarlo sino all’arrivo saranno le ‘Ragazze’ del Dragon Boat in Rosa, il gruppo di donne operate al seno che ha formato, allenandosi ogni week end, un equipaggio su un dragonboat da 10 posti.

Concluderanno, nel migliore dei modi, un anno che ha visto portare sulle rive del nostro fiume il progetto più correttamente chiamato ‘Paddle 4 all- woman Dragon Boat in rosa’ di Sport e Salute e Federcanoa.

Baderà, in acqua, alla salvaguardia di Babbo Natale anche la Protezione Civile grazie agli amici del Parco del Ticino.

Allo sbarco verrà circondato sin da subito dai più piccoli che, ricompensati di tale affetto da manciate di dolci caramelle, faranno la sua conoscenza.

Ad allietare grandi e piccoli Santa Claus potrà contare, su Piazza De Cristoforis dove si intratterrà prima di riprendere il viaggio verso la consegna dei doni nelle tante e diverse abitazioni, sulla collaborazione degli amici di sempre.

Quelli dello SCI CLUB SESTESE che con dovizia prepareranno litri di cioccolata calda, della locale sezione del CAI presi con il loro pentolone

di Vin Brulé e del Coordinamento del Volontariato che prepareranno fette di Pandoro e Panettone per tutti.

Non mancheranno neppure, gli amici dei The Dickens’ Christmas Carolers, un coro composto da una decina di persone che, in abiti che di certo non passeranno inosservati, allieteranno il pubblico presente non prima di aver fatto tappa nei luoghi più iconici della Città.

Una tradizione che torna puntuale grazie al coordinamento affidato alla Pro Sesto Calende in collaborazione con il Palio Sestese ed il Gruppo Commercianti e Artigiani con il contributo e patrocinio dell’Amministrazione Comunale e della Confcommercio Gallarate Malpensa.