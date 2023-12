Alle scuole medie di Cassano Magnago la consegna dei premi del Premio Orlandi

Dopo il successo ottenuto l’anno scorso con le “Finestre dell’avvento”, l’Istituto comprensivo Dante di Cassano Magnago ha riproposto l’iniziativa anche quest’anno. Ogni sera si illumina una finestra della facciata di via Galvani 10 decorata dai lavori dei ragazzi della scuola Orlandi: dal primo dicembre al 24 un appuntamento quotidiano per chi si troverà a transitare vicino all’edificio.

Ma non solo. Alcune serate si arricchiscono di musiche e canti natalizi eseguiti dalle varie classi: il primo dicembre gli alunni di seconda, il 13 quelli di terza, il 18 le prime e il 21 l’orchestra della sezione musicale e i bambini delle quinte delle scuole primarie Dante, Parini e Rodari. Il giorno 13, Santa Lucia, l’atmosfera natalizia data dalle note musicali, si arricchisce dello sfavillio delle candele e delle luci natalizie che scaldano gli animi delle persone presenti.

Il profumo della cioccolata calda, offerta dal ristorante Marchese del Grillo per ringraziare la scuola dei bei momenti che offre al quartiere, ha invece accompagnato due giorni fa i ragazzi e i genitori accorsi anche per la premiazione del concorso Premio al merito in Memoria del dott. Sergio Orlandi, lanciato lo scorso anno.

All’interno, il dottor Paolo Orlandi, dopo il saluto dell’assessore all’Istruzione ed alla cultura Alessandro Passuello, alla presenza della dirigente Raffaella Ferrari e dei membri della commissione esaminatrice (Stefano Bottelli, Sara Pietrobon, Alessandro Scandroglio ed il giovanissimo Leonardo Quaglia) ha consegnato i premi ai sette ragazzi vincitori della prima edizione: Ambra Croci, Giulio Da Campo, Leonardo Quaglia, Medea Quadrelli, Jacopo Puricelli, Jacopo Crespan e Nicolas Egizi di Marco.

Paolo Orlandi presenta il tema di quest’anno, il “Progetto valigia”, incentrato sulla valorizzazione dell’empatia. I candidati infatti dovranno immedesimarsi nei panni di qualcuno e immaginarsi cosa questa persona porterà con sé: “se solo ci fosse stato il tempo, che cosa avrebbero messo nella valigia per raccontare la loro storia, la loro identità, i loro valori?”. Un bellissimo tema che sicuramente farà riflettere i ragazzi e li stimolerà a mettersi nei panni di qualcun altro vivendone, almeno in parte, sentimenti, emozioni, difficoltà, affetti.

Anche quest’anno quindi il mese di dicembre alla scuola Orlandi è ricco di emozioni e permeato di aria di festa. La dirigente, i docenti e i ragazzi desiderano condividere con la città di Cassano Magnago la gioia del periodo contagiando tutti attraverso musica e arte e diffondendo entusiasmo e serenità. Invitano pertanto la cittadinanza ad assistere agli ultimi due appuntamenti musicali, il 18 e il 21 dicembre o anche semplicemente a fare una bella passeggiata in via Galvani all’imbrunire per scoprire il grande calendario dell’Avvento in cui si è trasformata la facciata della scuola. Le finestre dell’avvento vengono anche pubblicate ogni giorno sulla pagina facebook dell’Istituto comprensivo parziale Dante per accompagnarci.