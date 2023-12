All’Insubria di Varese la mostra che indaga le funzioni del sonno nel mondo animale

Appuntamento da lunedì 18 a giovedì 21 dicembre al Campus Bizzozero di Varese con la mostra “Un sonno bestia”. L’esposizione, ideata e realizzata da ex-studentesse e studenti dell’Insubria, sarà visitabile gratuitamente presso la sede del Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate in Via J. H. Dunant, 3 a Varese (orari: 9:00-12:00 e 13:00-18:00).

“Qual è la singola attività in cui tutti noi spendiamo la maggior parte del tempo a disposizione? Lavorare? Mangiare? Leggere? Studiare? No: dormire. Passiamo, in media, un terzo della nostra intera vita distesi su un letto in uno stato di incoscienza, mentre il cervello si perde in una intensa attività che chiamiamo ‘sognare’. Perchè dormiamo? E perché tutti gli animali presenti sul pianta Terra, ma proprio tutti, dormono?”. Inizia così l’introduzione alla mostra fotografica-scientifica “Un sonno bestia. Il sonno nel mondo animale”.

“Cercheremo di capire cos’è il sonno e le funzioni che questo svolge analizzeremo le ipotesi avanzate dal mondo scientifico per giustificarne la sua esistenza, esploreremo il mondo dei sogni e prenderemo spunto dal sonno di animali diversi per saperne un poco di più anche su quelle forme di sonno che, però, sonno non sono”.

Martedì 19 dicembre dalla 14:00 alle 19:00 sarà inoltre possibile seguire i lavori della Giornata Dipartimentale del DiSTA. Per tale occasione sarà possibile visitare anche la mostra “Visioni. Le scienze della terra nella letteratura popolare dell’Ottocento”.