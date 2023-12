All’ospedale di Varese impiantato il “chiodo emidollare” che aggancia la protesi del paziente amputato

Si chiama chiodo endomidollare per osteointegrazione e rappresenta la frontiera più avanzata per i pazienti amputati alle gambe e protesizzati. La tecnologia è nata nel nord Europa e settimana scorsa è stata applicata per la prima volta in Italia proprio all’Ospedale di Circolo di Varese.

I primi due interventi con questa tecnologia sono stati effettuati dall’équipe ortopedica del Prof. Fabio D’Angelo, accompagnato dai dottori Giorgio Masotti e Gabriele Gritti e supportata dal chirurgo australiano Munjed al Muderis della “Macquarie University Hospital –Sydney (Australia)”. In sala anche i chirurghi vascolari del Prof. Matteo Tozzi, Marco Franchin e Nicola Rivolta, che seguono la maggior parte dei pazienti amputati.

All’Ospedale di Varese, ogni anno sono circa 50 i pazienti che vengono amputati alle gambe: di questi, almeno l’ 85 % per cause di tipo vascolare, dalle complicanze del diabete agli aneurismi, e il restante 15% parte per cause traumatiche.

« Il chiodo endomidollare viene realizzato per essere inserito all’interno dell’ultimo segmento osseo dell’arto e lasciato sporgere all’esterno del moncone, per agganciarvi la protesi – spiega il Prof. D’Angelo, che è anche docente dell’Università dell’Insubria di Varese – In questo modo la protesi diventa a tutti gli effetti il prolungamento dell’osso, favorendo una camminata più fluida e riducendo altre complicazioni».

«Grazie all’inserimento del chiodo nell’osso e ad un’adeguato percorso riabilitativo, questi pazienti, al terzo mese dall’intervento camminano normalmente, contando su una soluzione durevole » spiega il Dott. Michele Bertoni, Direttore della Riabilitazione e Rieducazione funzionale.

Il paziente viene preso in carico dal riabilitatore ancora prima dell’intervento chirurgico per porre l’indicazione per questo tipo d’intervento. In seguito la rieducazione porta il paziente a condurre una vita il più possibile prossime a quelle precedenti all’amputazione.

Importante è il ruolo dei Chirurghi vascolari: «Questa nuova tecnica agevola il nostro lavoro consentendoci di offrire prospettive nuove per i pazienti che, a causa di patologie vascolari, si ritrovano a dover vivere con un arto amputato» commenta il Prof. Matteo Tozzi, anche lui docente dell’Università dell’Insubria di Varese.

Il chiodo endomidollare non rappresenta la soluzione per tutti i pazienti amputati. Introdurre questa innovazione a Varese contribuirà ad aumentare le possibilità a chi subisce amputazioni di arto.