All’Università dell’Insubria il convegno “Oltre il genere: educare alle relazioni”

È in programma mercoledì 13 dicembre alle ore 8.30 la seconda edizione del convegno dal titolo «Oltre il genere: educare alle relazioni. Competenze, strumenti, linguaggi per educare alle relazioni in ottica inclusiva e plurale». L’iniziativa fa parte di un ciclo di incontri annuali dedicati alle tematiche di diversità, equità e inclusione, con un focus sul genere.

L’evento, organizzato dal Comitato di indirizzo dei corsi di laurea triennale e magistrale in Ingegneria dell’Università dell’Insubria, è coordinato dalla professoressa Cristiana Morosini, Dipartimento di Scienza e alta tecnologia, e ospitato nella Sala Campiotti della Camera di Commercio di Varese, in via Monte Grappa 5.

«La contemporaneità si presenta come un palcoscenico dinamico in cui il cambiamento repentino è il protagonista indiscusso – spiega la professoressa Morosini -. Questa è guidata da macro-tendenze che plasmano il nostro mondo in modi inaspettati e in continuo mutamento. L’inarrestabile avanzata delle tecnologie digitali ha trasformato radicalmente il modo in cui viviamo; la connettività globale, la rapidità delle comunicazioni e l’accesso onnicomprensivo alle informazioni definiscono la nostra quotidianità. Accanto alla tecnologia, la sostenibilità ambientale si pone come esigenza fondamentale per trovare soluzioni di equilibrio tra le necessità umane e la conservazione delle risorse naturali per le generazioni future».

Il convegno si focalizzerà anche sulla sostenibilità sociale: l’innovazione tecnologica per essere efficace deve infatti considerare la dimensione relazionale, che vive un profondo cambiamento in risposta alle esigenze contemporanee. Il benessere individuale e delle relazioni, in equilibrio con la giustizia sociale, diventa una sfida etica e pratica che richiede un impegno attivo per superare le disuguaglianze, promuovere l’inclusione e costruire società migliori per chiunque.

«In questo scenario in rapida evoluzione, la scelta più proficua è abbracciare il cambiamento consapevolmente – prosegue la professoressa Morosini -, sradicando preconcetti e modelli anacronistici per riconoscere le opportunità che l’innovazione porta con sé. La contemporaneità ci offre la possibilità di plasmare il nostro futuro, ma richiede una riflessione critica e azioni collettive mirate a costruire un mondo che sia autenticamente moderno, nel suo spirito, e sostenibile nelle sue fondamenta».

L’evento permetterà di acquisire le competenze, gli strumenti e i linguaggi per leggere il cambiamento ed educarsi alle relazioni nell’ottica del superamento di genere, e non solo, in una prospettiva inclusiva e plurale.

Sono previsti gli interventi di Rossella Dimaggio, assessora ai Servizi educativi del Comune di Varese, Ilaria Broggian, presidente del Comitato imprenditoria femminile, Camera di Commercio di Varese, Anna Danesi, consigliera di Parità della Provincia di Varese, Barbara Pozzo, delegata del rettore per l’Uguaglianza di genere e le pari opportunità dell’Università dell’Insubria, Daniele Cassani, direttore generale della Fondazione Università dell’Insubria, Chiara Vannoni, consigliera di fiducia dell’Università dell’Insubria, Michela Prest, direttrice del Dipartimento di Scienza e alta tecnologia, Università dell’Insubria, Mauro Ferrari, direttore del Dipartimento di Scienze teoriche e applicate, Università dell’Insubria.

Al termine dell’evento un momento di riflessione sui recenti drammatici fatti di cronaca, «Un minuto di rumore».