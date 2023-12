All’Università dell’Insubria la giornata del Dista

Il Dipartimento di Scienze teoriche e applicate dell’Università dell’Insubria, diretto dal professor Mauro Ferrari, condivide i suoi temi di ricerca martedì 19 dicembre dalle 14 alle 19 in via Dunant 3 a Varese.

Il convegno, dal titolo «Il Dista… Sì! Giornata di approfondimento su ricerca, didattica e terza missione», è aperto al pubblico e si articola in diverse sezioni tematiche che includono ambiente, informatica, mediazione linguistica e umanistica, ciascuna con presentazioni e dibattiti.

Come sostiene il direttore del Dista «la giornata rappresenta una bella occasione per mostrare anche fuori dall’ambiente accademico il progetto culturale alla base del nostro Dipartimento, che nasce da un concetto di Scienza ampio e interdisciplinare – spiega Mauro Ferrari – Partendo dalla volontà di superare la tradizionale e obsoleta rigida divisione tra saperi scientifici e umanistici, i professori e i ricercatori del Dista valorizzano infatti le interazioni e la collaborazione tra le diverse anime che compongono il Dipartimento: quella ambientale, quella informatica, quella della mediazione linguistica e quella umanistica. Senza dimenticare, naturalmente, la necessità di divulgare la cultura scientifica a un pubblico che sia il più ampio possibile. È nostra convinzione, infatti, che l’Università si debba sempre più aprire al territorio e contribuire alla “costruzione della comunità”: oltre dunque ai progetti di ricerca più rilevanti, la giornata vedrà anche la presentazione delle attività del Teaching and Learning Center, del progetto interdisciplinare Insegnare con gli audiovisivi e dell’Atlante storico della Terra. Attività, queste, legate appunto alla Terza Missione e ai rapporti con i cittadini, che sono i nostri naturali interlocutori».

L’incontro sarà anche occasione per presentare due mostre. «Un sonno bestia. Viaggio nel mondo del sonno animale» è una esposizione fotografica-scientifica visitabile fino a giovedì nella sede di via Dunant 3 a Varese, ore 9-12 e 13-18: un viaggio tra scienza e bellezza che consente di ammirare gli animali nel momento del riposo. La mostra, presentata in anteprima al festival della scienza di Genova, è realizzata dai giovani di Ecozioca, la startup formata dagli studenti dell’Insubria che hanno seguito il master Fauna Hd.

L’altra mostra allestita in questi giorni è «Visioni. Le scienze della terra nella letteratura popolare dell’Ottocento»: un percorso, a cura di Maddalena Napolitani ed Ezio Vaccari, che esplora la cultura visiva legata alle scienze della Terra nella seconda metà dell’Ottocento, attraverso numerose immagini tratte da libri e periodici dedicati alla cosiddetta “scienza popolare”.

Il programma della giornata del Dista prevede: alle 14 i saluti istituzionali, alle 14.10 la Sezione Ambiente, alle 14.30 la Sezione Informatica, alle 14.50 la Sezione Mediazione Linguistica, alle 15.10 la Sezione Umanistica e alle 15.30 il dibattito.

Si prosegue con due presentazioni: alle 15.50 le attività del Teaching and Learning Center, alle 16 il progetto interdisciplinare «Insegnare con gli audiovisivi»; alle 16,20 dibattito, alle 16.45 coffe break.

Infine, alle 17, il Dista si presenta con un incontro aperto alla stampa e alla cittadinanza: saluti istituzionali, alle 17.10 presentazione delle attività di terza missione, alle 17.20 presentazione del volume «Atlante storico della Terra» (2023, Ippocampo) e, a seguire, tavola rotonda con il direttore e i docenti del Disat e il referente di Ippocampo; alle 18 aperitivo.