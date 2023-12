An Irish Christmas Tale, al Teatro di Varese le danze irlandesi

An Irish Christmas Tale sarà in scena mercoledì 20 dicembre 2023, alle ore 21.00, al Teatro di Varese, l’Irish Musical ideato e prodotto dalla Compagnia spettacoli dell’Accademia di danze irlandesi GENS D’YS, approda a Varese, dopo il successo degli scorsi anni e delle ultime rappresentazioni a Milano e Camogli.

E’ un classico racconto natalizio, narrato quasi interamente attraverso la danza e la musica eseguita dal vivo, ambientato nei primi anni del novecento a Kilkenny, una città irlandese medievale. Uno spettacolo che mette in luce le abilità tecniche della Compagnia, in grado di alternare, con il caratteristico movimento delle gambe, passi leggeri a quelli rapidi, creando complicate coreografie dai ritmi incalzanti, sostenute da tutta la potenza delle tradizionali “Heavy Shoes” irlandesi (scarpa con punta in fibra di vetro e tacco vuoto), arrivando a costruire dei veri e propri dialoghi, tra i protagonisti, esclusivamente attraverso il progressivo “battering” delle scarpe. Se il primo atto parte con un valzer dal sapore romantico e danze delicate, il secondo atto culmina con un’esplosione di virtuosismi, in una festa di gioia e convivialità.

Protagonisti due giovani, Sinead e Jack (nel ruolo: Elisa Giunta e Liam Bacchi), di estrazione sociale diversa che vivono, con l’entusiasmo della gioventù, i sogni della loro contrastata amicizia. Primo acerrimo nemico della coppia è Finn O’Brian, padre della ragazza e ricco borghese, che vorrebbe per lei un futuro roseo, che non gli evocasse le sue stesse umili origini.

Una storia poetica che racchiude tutti gli elementi delle fiabe tradizionali, compreso il lieto fine, in grado di affascinare grandi e piccoli spettatori. Le musiche sono tratte dai grandi musical di danza irlandese Lord of the Dance e Riverdance, intervallate da canzoni, ballate e tunes tradizionali irlandesi suonati dal vivo, da tre popolari musicisti italiani, che nelle esecuzioni, utilizzeranno prevalentemente gli strumenti musicali della tradizione gaelica.

La scenografia a cura di Miricreas (Davide Bernasconi e Martina Bertoli) si basa su una sequenza d’immagini che scorrono e consentono al pubblico di vivere appieno i luoghi e le diverse atmosfere del racconto.

Voce narrante dello spettacolo sarà l’attore Andrea Pellizzoni (della Compagnia Teatrale Dramatrà-città in scena)

Musicisti:

Giorgio Natale: Voice, guitar Beatrice Marizzoni: Fiddle Andrea Natale: Irish bouzouki, mandolino.

Coreografie Accademia Danze Irlandesi Gens d’Ys

Ballerini della Compagnia spettacoli Accademia di Danze Irlandesi Gens d’Ys in collaborazione con Tara School:

Elisa Giunta (Tara School) e Liam Bacchi (Gens d’Ys) entrambi campioni in Europa continentale,

Maria Chiara Baretta, Chiara Carbonaro, Dionel Ibarra, Roberta Farè, Marco Tomasini, Rebecca Amico, Gemma Brescia Irene Belgeri, Simone Rota e Umberto Crespi.

Durata totale 85 minuti (I atto 40 minuti circa – II atto 40 minuti circa).

Mercoledì 20 dicembre al Teatro di Varese (VA)

Piazza della Repubblica – Varese – Tel. 0332.482665 www.teatrodivarese.com

BIGLIETTERIA biglietteria@teatrodivarese.com Tel. 0332.482665 (negli orari di apertura)

https://www.ticketone.it/event/an-irish-christmas-tale-gens-dys-teatro-di-varese-17591910/

Biglietti da 16 euro

Accademia di Danze Irlandesi Gens d’Ys https://www.gensdys.it (34 sedi in 28 città italiane)

Fin dal 1993 l’a.s.d. Gens d’Ys è sinonimo di danza irlandese in Italia. Nata da un gruppo di amici, diventa presto la prima accademia italiana dedicata ai balli tradizionali dell’Isola di smeraldo. Grazie all’apporto di nuovi elementi, alla partecipazione a lezioni tenute da insegnanti irlandesi e soprattutto a quelle di Sinead Venables, vice campionessa mondiale, Gens d’Ys è ora una realtà ramificata in tutta Italia, attualmente presente con 34 sedi. Numerose sono inoltre le collaborazioni con istituti pubblici e privati, associazioni e società commerciali.ì L’Accademia gode da molti anni del patrocinio dell’Ambasciata Irlandese in Italia, di diversi Ministeri succedutisi negli anni e, dal 2011, di quello dell’Ente Nazionale del Turismo Irlandese, di cui è Testimonial Ufficiale. Il legame fra tradizione e innovazione nella didattica e negli spettacoli proposti è unicamente reso possibile dalla vera passione per la danza irlandese di insegnanti e ballerini, fondamentale per l’esistenza della stessa Associazione. Da 30 anni Gens d’Ys lavora incessantemente con tanti sacrifici per la divulgazione delle danze irlandesi.