Anche il 2023 si chiude senza la casa di riposo a Samarate

Si chiude il 2023 e ancora Samarate aspetta la casa di riposo, definita «certezza» già anni fa dall’amministrazione.

Lo denuncia l’opposizione di Progetto Democratico: «Natale, si sa, porta doni e sorprese, a volte belle e desiderate, altre volte poco simpatiche come quei bellissimi soprammobili che certe zie riciclavano all’infinito. Samarate è stata sfortunata, a soli 10 giorni dalla scadenza del 31 dicembre 2023, data entro cui sarebbe dovuti iniziare i lavori di costruzione della tanto pubblicizzata Casa di Riposo (oggetto di ben due campagne elettorali), i Consiglieri Comunali hanno ricevuto, senza preavviso alcuno, la convocazione di una Commissione Urbanistica dove si parlerà della RSA e, al terzo punto, campeggia un sibillino “Aggiornamento cronoprogramma e data inizio lavori”. Ohibò, pur non essendo particolarmente perspicaci crediamo che possa essere un posticipo, il secondo concesso in nemmeno 8 mesi».

L’opposizione rispolvera anche il volantino della campagna elettorale 2019, quello che dava per certa la costruzione della casa di riposo, che allora si prevedeva costruita da Sereni Orizzonti. Invece in quattro anno nulla si è concretizzato, mentre tra l’altro intorno si muovono nuove iniziative (ad esempio nella vicina Vanzaghello).

«Ricordiamo che, durante la commissione del 20 aprile, erano state date ampie rassicurazioni sia dai proponenti che dall’amministrazione, circa l’inizio lavori entro il 31 dicembre, anche a fronte “dell’ingente investimento effettuato dai proponenti”. Vedremo cosa ci racconteranno stavolta, ma abbiamo già una certezza, la Casa di Riposo sarà protagonista, per la terza volta, della prossima campagna elettorale; un ingombrante soprammobile della vecchia zia per tutti i Samaratesi»