Ancora furti nei supermercati a Gallarate: agli arresti due uomini e una donna

Nel pomeriggio di martedì 12 dicembre la Polizia di Stato di Gallarate ha effettuato l’arresto di tre cittadini georgiani, due uomini e una donna, per il reato di furto aggravato. Questi furti sono stati perpetrati ai danni di due supermercati locali.

La cattura è avvenuta grazie alla segnalazione di un addetto alla sicurezza di uno dei supermercati. Gli agenti del Commissariato hanno identificato i sospetti, che avevano ancora in possesso la merce rubata. Durante ulteriori controlli, è stato scoperto che i tre, mai identificati precedentemente nella zona, erano arrivati in città a bordo di un’autovettura con targa polacca. All’interno della vettura, la polizia ha rinvenuto ulteriori oggetti rubati da un altro supermercato adiacente. La refurtiva recuperata, del valore di oltre mille euro, è stata restituita ai legittimi proprietari.

Durante le operazioni di identificazione in Commissariato, è emerso che la donna era già ricercata per un precedente furto in un supermercato nel milanese. Al termine degli accertamenti, i tre cittadini georgiani sono stati arrestati e successivamente condannati dal Tribunale di Busto Arsizio con rito per direttissima. Ciascuno ha ricevuto una pena di un anno, cinque mesi e dieci giorni di reclusione, oltre a una multa di 400 euro.

Nonostante i reati commessi, ai tre è stato concesso il beneficio della pena sospesa, in quanto risultavano essere incensurati.