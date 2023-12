Approvata in Consiglio comunale la mozione per intitolare uno spazio cittadino di Varese ad Ambrogio Vaghi

È stata approvata a maggioranza questa sera la mozione presentata in Consiglio Comunale dal sindaco di Varese Davide Galimberti con la proposta di intitolare una via, una piazza, un edificio o un luogo pubblico al giornalista Ambrogio Vaghi.

Le motivazioni di questa proposta sono state spiegate dal Sindaco con le seguenti parole inserite anche nella mozione presentata dal primo cittadino: “Ambrogio Vaghi con il suo impegno politico in qualità di consigliere comunale dal 1958 al 1980, ha contribuito in modo determinante alla crescita della città di Varese e delle sue istituzioni; durante la propria vita politica, sociale, culturale, ha lasciato alla città un grande patrimonio di valori e senso civico, nonché un esempio di impegno sociale, civile e un punto di riferimento per le giovani generazioni. Ambrogio Vaghi, con il suo impegno, il suo rigore e la sua dedizione nella vita professionale, politica e sociale, ha dato lustro alla città di Varese”.