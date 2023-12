Approvato all’unanimità (un’altra volta) l’emendamento che prevede per Varese il cimitero per animali di compagnia

Il consiglio comunale di Varese ha approvato all’unanimità un emendamento che prevede la creazione di un cimitero per gli animali di compagnia. “Bellissima idea” direte voi, che amate i vostri cuccioli e vorreste che fossero considerati come parte della vostra famiglia anche dopo la loro dipartita. A proporla è stato Stefano Angei, consigliere della Lega, e giustamente tutti sono stati d’accordo con lui.

Quello che forse non ricordate è che una mozione del tutto simile era stata approvata all’unanimità tre anni fa, nel 2020: a firmarla era stato l’allora consigliere di Forza Italia Piero Galparoli, e chiedeva l’identificazione di un’area che potesse essere trasformata in cimitero degli animali di affezione. Anche lì, grande consenso tra tutte le forze politiche e voto unanime. Cos’è successo poi?

In realtà, un passo che forse è importante per la decisione odierna è stato fatto: la presentazione del nuovo regolamento cimiteriale, che tra le norme – oltre all’istituzione di un Famedio al cimitero di Giubiano – regolamenta anche la sepoltura del proprio cucciolo. Il regolamento è stato poi approvato in Consiglio comunale – manco a dirlo, all’unanimità – il 22 giugno scorso, e ora l’emendamento Angei ripete per la terza volta il concetto, ottenendo un terzo voto all’unanimità, che rafforza e sostituisce le prime due (forse) ma che di sicuro significa una cosa: il consiglio comunale è pronto ad accogliere un cimitero per gli animali dei varesini. Più volte di cosi non poteva ribadirlo.

«Penso che oltre a dare piena realizzazione alla legge regionale in materia, questa proposta va incontro anche a numerose sensibilità su questo tema, meritevoli di tutela e rispetto – Ha dichiarato Stefano Angei dopo il voto – Questa proposta è collegata anche a quelle che ho fatto l’anno precedente, riferite al canile comunale, e quindi per me va a chiudere, almeno per ora, un percorso che avevo iniziato con lo scorso bilancio».

Alla soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento, Angei però accosta la delusione per la bocciatura dell’ordine del giorno nel quale chiedeva, dopo l’istituzione del premio per le attività storiche, da lui proposto l’anno scorso e fatto proprio recentemente dall’amministrazione, anche incentivi e aiuto concreti per le stesse attività. «Ancora una volta questa amministrazione si dimostra incapace di dialogare e di compiere scelte in favore ed in tutela del territorio e del suo tessuto produttivo, unico nel suo genere».