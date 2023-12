Approvato il bilancio di previsione a Casciago, dopo 34 anni entro il 31 dicembre

Ultimo consiglio comunale dell’anno a Casciago con un piccolo/grande “record”: l’approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre, cosa che non avveniva da 34 anni.

Per il risultato, l’assessore Daniele Pravettoni in apertura della seduta del 21 dicembre ha voluto ringraziare gli uffici comunali e i responsabili di servizio «per l’impegno che hanno profuso nel fornirci i numeri per confezionare il previsionale entro il 31/12, evitandoci quindi il ricorso all’esercizio provvisorio che vincola la spesa e le capacità di risposte alle esigenze immediate del nostro Ente».

Il bilancio di previsione è passato con i voti della maggioranza, mentre la minoranza ha votato contro. Andando a vedere i numeri, sono state confermate le aliquote Irpef e Imu, due pilastri fondamentali per i conti del Comune: «Il bilancio previsionale risulta sostenibile e conservativo, ma non rinuncia a mettere a disposizione risorse aggiuntive per fronteggiare alcune situazioni, con riferimento in particolare alla spesa dedicata ai servizi sociali – ha spiegato l’assessore Pravettoni che ha fatto anche la fotografia del paese che ha raggiunto una popolazione di 3657 abitanti in calo netto con una perdita di 200 abitanti dal 2011 ad oggi ed una popolazione che invecchia, mentre le attività commerciali sono 63, concentrate nei settori manifattura, agricoltura, ristorazione, servizi -. È un previsionale che mantiene l’attuale livello di qualità ed efficienza per tutti gli altri servizi a favore dei cittadini, e stanzia ulteriori risorse per gli investimenti. Il bilancio di previsione 2024/26 si chiude con una dotazione finanziaria corrente in entrata di 2,9 milioni di euro di cui 1,7 milioni di euro derivanti da entrate tributarie, e da dotazione finanziaria destinate ad investimenti per 1,7 milioni. La volontà dell’amministrazione è stata quella di confermare tutte le aliquote tributarie come fissate nel 2023 senza alcun incremento della pressione tributaria a carico dei nostri contribuenti e di continuare nel consolidamento delle entrate che, grazie all’attività di accertamento (75 mila euro di arretrato recuperato dalla società esterna a cui è affidato l’incarico, soprattutto Imu non pagata), ha permesso di recuperare entrate importanti. Altro dato importante è che l’indebitamento è in discesa costante».

Sul versante spesa la dotazione finanziaria previsionale è pari a 2,5 milioni per la parte corrente, di cui 369 mila euro da destinare al diritto allo studio (importante aumento) e 267 mila euro al sociale: «La qualità dei servizi rimane inalterata con incrementi importanti per la voce del Sociale che evidenzia un incremento della voce di oltre il 20% (124 mila euro) un’onda che sta crescendo di anno in anno», ha spiegato il sindaco Mirko Reto, che ha sottolineato come i costi per la gestione dei trasferimenti in comunità siano a carico del Comune: per ogni cittadino in comunità i costi si aggirano tra i 100 e i 180€ al giorno, per un totale di 60/80 mila euro all’anno.

I principali investimenti contenuti nel documento riguardano l’ampliamento e la sistemazione dei cimiteri di Casciago e Morosolo, alcuni interventi di manutenzione sulle scuole sia a Morosolo per opere di efficientamento energetico che a Casciago a Villa Valerio per opere di recupero di spazi da destinare ad aule didattiche e mensa. Altri interventi sono destinati alla manutenzione delle strade e al rifacimento di segnaletiche finanziate grazie agli introiti delle sanzioni amministrative (con le multe è stato incassato 70 mila euro nel 2023, mentre la previsione è di 90 mila euro nel 2024 e 60 mila euro per 2025 e 2026). Tra le altre opere previste per quanto riguarda la viabilità ciclistica sarà realizzato grazie a contributo privato un nuovo Bike Park.

Compatta la maggioranza nel votare il documento, contraria l’opposizione che ha spiegato le proprie ragioni: «Il bilancio di previsione è il documento politico per eccellenza – spiega il capogruppo de La Civica Andrea Zanotti -. Si poteva fare di più, con più visione e più coraggio a partire dalle aliquote Irpef. L’indebitamento cala, ma è fisiologico: non si fanno più mutui e col Covid sono arrivati denari. Non c’è visione, è un’amministrazione appiattita, sono stati abbandonati percorsi come quello dei comuni rivieraschi, con opere spalmate su 5 anni e messe a bilancio nella speranza che arrivino fondi. Anche il piano sicurezza ci lascia perplessi, il terzo vigile non ci sarà più da gennaio e si dovrà ricominciare la trafila. Le tasse non sono diminuite, questa è la notizia e questo è il regalo che ci lascia la maggioranza».

Rinviata la mozione promossa dal gruppo de La Civica relativa ai femminicidi, con l’invito ad impegnarsi per lottare e condannare proattivamente il femminicidio in Italia e dedicare una panchina rossa da installare all’interno del territorio comunale al fine di ricordare tutte le donne vittime di femminicidio e di promuovere un cambiamento culturale. Verrà discussa nel prossimo consiglio comunale.

Infine in chiusura di seduta, insieme agli auguri a tutta la popolazione, ai consiglieri comunali e alla giunta, il sindaco Reto ha assicurato che la notte di Natale verranno lasciati liberi gli spazi davanti alle case e agli edifici pubblici per permettere il passaggio e il parcheggio della slitta di Babbo Natale, un provvedimento che sarà sicuramente apprezzato da tutti i bambini casciaghesi.