Approvato il progetto esecutivo per il Polo Culturale di Malnate

Avanza l’iter per il polo civico culturale del Comune di Malnate, la struttura che sorgerà negli spazi adiacenti al Municipio, nell’edificio “ex Alberio” di via Marconi. E negli scorsi giorni è stato fatto un deciso passo in avanti per la realizzazione: l’Area di Gestione del Territorio del Comune di Malnate ha infatti approvato il progetto esecutivo.

La progettazione era stata affidata allo studio piemontese “3+ progetti” che nell’agosto del 2020 ha vinto la gara indetta nel dicembre del 2019.

«È il passaggio più importante che aspettavamo – commenta il sindaco Irene Bellifemine -, che porterà nelle prossime settimane, in base alla disponibilità della Provincia tramite la S.u.a. (Stazione Unica Appaltante, ndr), ad aprire la gara per l’affidamento dei lavori».

In primavera dovrebbe quindi concludersi la gara indetta dall’ente provinciale che porterà nel giro di poche settimane all’inizio del lavori.

Come indicato nella Determinazione pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune (leggi qui), il quadro economico generale viene confermato in complessivi €. 6.450.000,00, di cui per € 4.796.444,23 per lavori a base di appalto ed €. 1.653.555,77 per somme a disposizione dell’Amministrazione.