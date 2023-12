Arrivano 110mila euro per nuovi autobus a Varese città, Luino e valli

A Varese – tra città e linee extraurbane sul territorio – arriveranno nuovi autobus per un valore di 110.500 euro.

È questa la quota di finanziamento che l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Como-Lecco-Varese riserva al Consorzio Trasporti Pubblici Insubria Scarl, il CTPI che gestisce appunto le linee urbane di Varese e Luino e le linee extraurbane per le valli, ma anche verso località come Castelseprio, Laveno Mombello, Villadosia, Tradate, Gavirate, Sesto Calende o Arona.

Complessivamente i fondi stanziati dall’Agenzia ammontano a 395.320 euro.

Gli altri contributi sono rivolti a Linee Lecco spa per 118.820 euro, per l’acquisto di nuovi automezzi, ASF Autolinee Como per 110.500 sempre per il rinnovo del parco automezzi, Comune di Cremeno in provincia di Lecco per 40.500 per l’acquisto di nuove pensiline e Comune di Cassina Valsassina (sempre in provincia di Lecco) per 15mila, sempre per l’acquisto di nuove pensiline.

Tutto nasce dal Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia che con deliberazione n. 40 lo scorso 4 Ottobre aveva deciso di destinare, tramite apposito bando, una quota dell’avanzo libero di amministrazione, appunto per un totale di 395.320 euro.