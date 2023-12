Arrivano le nuvole, Immacolata con pioggia in pianura e qualche fiocco di neve in collina

Salutate il sole e preparatevi a un giorno dell’Immacolata da “copertina e cioccolata calda”. Per oggi, giovedì 7 dicembre, il Centro Geofisico Prealpino annuncia temperature in aumento, ma in serata ci saranno passaggi nuvolosi via via più consistenti, anche se sarà sempre asciutto. (la foto del lago di Ghirla è di Elisabetta Mezzatesta Lucà da Oggi nel Varesotto)

Venerdì 8 dicembre invece ci sveglieremo con cieli grigi, a tratti qualche goccia di pioggia in pianura e fiocchi oltre 400-500m su Alpi e Prealpi. Limite neve localmente fino a basse quote sul Pavese a ridosso dell’Appennino. In serata perlopiù asciutto. Minima -2 gradi, massima 4.

Nella notte di sabato 9 dicembre progressivo rasserenamento. In giornata bel tempo invernale con solo qualche nuvola di passaggio ma ovunque asciutto. Minima – 3, massima 8 gradi.