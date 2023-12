“Ascolta qui…”, ecco i podcast preferiti dalla redazione di VareseNews nel 2023

“Ho scoperto un podcast bellissimo”. Per la redazione di VareseNews questa frase può l’inizio di un lungo discorso, solitamente davanti alla macchinetta del caffè. Una discussione dedicata al mondo dei podcast, alla quale, pian piano si unisco più voci. Ecco quindi, come è proseguito il nostro dialogo e i podcast da non perdere secondo noi. Buon ascolto.

Roberta Bertolini consiglia

Rider nella notte di Diego Cajeilli. Da migliore sceneggiatore italiano a rider che consegna bottiglie di vino in una città in pieno lockdown. “Rider nella notte”, il podcast di Diego Cajelli, emoziona, commuove. Una storia vera, raccontata senza con sincerità e schiettezza. La voce di Diego tiene compagnia lungo le strade deserte e un po’ malinconiche della nostra vita.

Adelia Brigo consiglia

Paolo Conte “Il maestro è nell’anima” di Giulia Cavaliere per Chora Media. Un podcast per raccontare le canzoni di uno dei più grandi Maestri del nostro tempo, con le voci delle nuove generazioni di cantautori. Sempre di Chora Media non perdo una puntata di “Dicono di me” di Malcom Pagani con interviste ad attori, attrici e cantautori. Ultimissima scoperta è Chiara Alessi con “Cosa c’entra” per il Post.

Roberto Morandi consiglia

“Figlie” (Chora Media). Dopo averlo scoperto grazie all’incontro a festival Glocal, ho divorato questo podcast in due notti: la storia di Sofia, figlia di una desaparecida, che torna fino in Argentina sulle tracce della madre. Una storia individuale per raccontare una storia collettiva, di un continente – stritolato dalle dittature militari a cavallo tra anni Settanta e Ottanta.

Manuela De Gregori consiglia

“Storie di Brand” di Max Corona. Affascinante racconto della genesi di una serie di brand noti. Il mio preferito? Tutti ma dovessi sceglierne uno direi Monopoli.

Tommaso Guidotti consiglia

Senza dubbio alcuno “Indagini” di Stefano Nazzi per Il Post, ma anche “Comprami” degli ottimi Daniele Vaschi e Andrea Franceschi per Il Sole 24 Ore. Se non l’avete ancora fatto ascoltate “A Domani” e “Figlie”, due podcast che parlano a tutti. Per la passeggiata serale col cane “Black Praline”, assaggini di paura quotidiani. Super anche “Dove nessuno guarda – Il caso Elisa Claps” di Pablo Trincia e di Marco Maisano, due storie italiane da scoprire.

Damiano Franzetti consiglia

Giorgio Terruzzi racconta la Formula Uno. Non è nuovo, ma la formula a tre teste con Allievi e Nicoli ha raggiunto un equilibrio perfetto.

Santina Buscemi consiglia

“Mitologia le meravigliose storie del mondo antico” perché le storie di Achille e degli altri eroi sono sempre ricche di fascino.

Maria Carla Cebrelli consiglia

“Ad Alta Voce”, non un podcast nel vero senso del termine ma l’archivio ricchissimo degli audiolibri Rai. Classici, racconti e romanzi d’autore letti da grandi voci del teatro e dello spettacolo.

Francesco Mazzoleni consiglia

Rimbalzi (per sportivi) di Chora Media, scritto da Angelo Carotenuto.





Marco Tresca consiglia

Blokada: Sarejevo, la città sotto assedio di Andrea Baudino e Giuseppe Modica.

Tomaso Bassani consiglia

A Domani – Niccolò Agliardi. Otto puntate che provano a raccontare la vita di Giacomo Sartori, scomparso a Milano nella notte tra il 17 e il 18 settembre 2021 scritto e narrato da Niccolò Agliardi. Un podcast che affronta un tema delicatissimo e che entra nei turbamenti di una persona attraverso l’amore di chi gli è stato intorno. Un podcast che restituisce significato alla famosa frase “ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile. Sempre”.

Manuel Sgarella consiglia

Per gli appassionati di cinema (ma non solo) c’è “Storyboard” di Gabriele Niola: da Rocky a Ritorno al futuro, da Psyco a Freaks Out, ogni puntata è un approfondimento su un film che ha fatto la storia del cinema, affrontando la produzione, la distribuzione, le reazioni del pubblico, ma anche le peculiarità di attori e registi che hanno contribuito a rendere grandi quei film, in quel determinato momento storico. Il tutto con citazioni e spezzoni audio. Ricco di aneddoti e curiosità.

Andrea Camurani consiglia

Lo Stato parallelo, di Gherardo Colombo. Le indagini sulla loggia massonica P2 viste dalla parte di uno degli inquirenti che con quell’inchiesta segnò un passaggio fondamentale della storia della Prima repubblica. Una narrazione precisa con episodi inediti che corrono paralleli alla grande cronaca in un intreccio fra politica, potere e massoneria in Italia.