Assessore Caruso (Fdi): “Non eliminare il presepe dalle scuole. Preservare le tradizioni è un dovere”

L’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso (FDI), ha giudicato positivamente la proposta di legge depositata al Senato da Fratelli d’Italia. «Vietare iniziative legate alle festività natalizie rappresenterebbe un atto assurdo rispetto alle tradizioni che ci definiscono. Ritengo importante l’iniziativa proposta in Senato da Fratelli d’Italia per non eliminare il presepe dalle scuole italiane. Sarebbe un attacco diretto ai valori e alla cultura più profonda del nostro Paese. Ogni anno si cerca una nuova “trovata” pur di voler mettere in discussione quello che rappresenta forse il simbolo più importante di quel connubio tra fede e tradizione. I commenti di queste ore così come le notizie di presepi “arcobaleno” confermano, ancora una volta, che forse questa proposta di legge si rende, oggi, ancor più indispensabile e necessaria. Preservare le nostre tradizioni è un dovere, consentire che vengano vissute e celebrate nelle scuole è un modo per trasmettere alle nuove generazioni il rispetto per la diversità e la ricchezza delle nostre radici. Negli ultimi anni, in nome di una ricerca ossessiva della “diversità” ci sono tentativi sempre variegati e originali di cancellare quello che ci rende “comunità di valori”. È il momento di dire basta». Così l’assessore lombardo alla Cultura.