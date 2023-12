Asst Sette Laghi: “Non blocco ma riduzione dell’attività chirurgica programmata”

(immagine di repertorio)

L’Asst Sette Laghi nega di aver deciso il blocco dell’attività programmata durante le festività natalizie e parla di una riduzione legata al carico di lavoro del pronto soccorso.

In una nota, l’azienda afferma: «Parlare di “blocco degli interventi programmati” in ASST Sette Laghi non corrisponde al vero.

Il rinvio degli interventi chirurgici elettivi è stabilito in proporzione alle esigenze dei Pronto Soccorso: questo significa che, parallelamente all’aumento degli accessi in PS e alle necessità di ricovero dei pazienti, è vero che ogni reparto è tenuto a garantire un numero minimo di posti letto per accogliere tali pazienti, lasciando però al reparto la gestione degli altri posti disponibili.

Nel dettaglio, gli interventi chirurgici che sono stati oggetto di riprogrammazione in ASST Sette Laghi si attestano al 5% dell’attività chirurgica aziendale, che corrisponde a circa il 10% dell’attività chirurgica programmata del solo Ospedale di Circolo».

Il dato si riferisce all’attività programmata dell’ultima settimana di dicembre, al netto dei giorni di festa. Negli ultimi tre giorni, il livello di sovraffollamento degli ospedali è stato decisamente elevato raggiungendo il bollino nero sia a Varese, sia a Tradate, sia a Cittiglio e, nella giornata di oggi, anche a Luino e ad Angera.